Le Hamas accuse Israël de «tergiverser» dans les négociations de libération des otages

La branche armée du Hamas a accusé lundi Israël de «tergiverser» dans les discussions, via une médiation qatarie, portant sur la possible libération de dizaines d'otages en échange de celle de «200 enfants et 75 femmes» incarcérés par Israël.

«La médiation qatarie a mené des efforts pour obtenir la libération des (otages) en échange de la libération de 200 enfants palestiniens et 75 Palestiniennes des prisons de l'ennemi», a assuré le porte-parole des brigades Ezzedine al-Qassam, Abou Obeida, dans un enregistrement audio diffusé par le Hamas.

Israël «a réclamé la libération de 100 (otages), nous avons informé la médiation que nous pouvions libérer les otages si nous obtenions cinq jours de trêve — c'est-à-dire un cessez-le-feu et le passage de l'aide vers tous les gens de notre peuple partout dans la bande de Gaza — mais l'ennemi tergiverse», a-t-il poursuivi.

Dimanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait évoqué lors d'une interview à NBC la possibilité d'un accord potentiel visant à libérer des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

M. Netanyahu était interrogé par la chaîne américaine sur la possibilité d'un accord concernant les femmes, enfants et personnes âgées en otages.

L'armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été emmenées en otages dans la bande de Gaza au cours de l'attaque du Hamas sur son sol le 7 octobre, qui a déclenché la guerre actuelle. Parmi ces captifs figurent au moins trente mineurs, dont des enfants en bas âge, selon des médias israéliens.

Depuis l'attaque du Hamas qui a fait 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes, les frappes israéliennes de représailles ont fait plus de 11.000 morts à Gaza, essentiellement des civils, selon le gouvernement du Hamas. Responsables politiques et militaires israéliens ne cessent de répéter qu'il n'y aura «pas de cessez-le-feu sans libération des otages».