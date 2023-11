Les maladies rénales liées à l'obésité viscérale

L’American Heart Association (AHA) reconnaît maintenant le lien qui est établi entre le mode de vie, l’obésité viscérale, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales. Le travail de ce groupe d’experts a permis de mettre en évidence la convergence fréquente des maladies du cœur et des reins et le rôle joué par l’obésité viscérale dans le développement de ces maladies.

Dans la revue de cardiologie américaine Circulation, un comité scientifique de l’AHA, dont je fais partie, et présidé par le cardiologue Chiadi Ndumele de la Johns Hopkins University à Baltimore, a publié le 9 octobre dernier une prise de position scientifique décrivant un imposant groupe de patients aux prises avec un trouble qui affecte non seulement la santé de leur cœur, mais également celle de leurs reins et qui augmente considérablement leur risque de mortalité prématurée : le syndrome métabolique cardiorénal(1).

La rencontre entre les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales

En effet, mon équipe de recherche et moi avons clairement démontré (et c’est d’ailleurs pourquoi on m’a demandé de siéger à ce comité) que l’obésité viscérale est souvent accompagnée d’accumulation de graisse à des endroits indésirables comme le foie, le cœur, les muscles et même à l’intérieur des reins.

Cette graisse interne en excès est très fréquemment accompagnée de désordres dans le transport du cholestérol sanguin, d’une résistance à l’insuline, d’une hausse de la tension artérielle et d’une augmentation de la glycémie. Désigné sous le nom de syndrome métabolique, terme familier aux médecins qui reçoivent chaque jour des patients qui en sont affligés, il est maintenant reconnu qu’il augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, d’où l’importance de suivre l’évolution de son tour de taille en tant qu’indicateur de la quantité de graisse abdominale viscérale.

En plus de ces problèmes métaboliques, l’obésité viscérale est aussi associée à des anomalies de la fonction rénale, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires et rénales.

Prévenir par le mode de vie

Les médecins reconnaissaient l’importance de la santé rénale en tant que facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires puisque ceux-ci parlaient déjà du syndrome cardiorénal avant la parution de cette publication. Dans ce document, les différents stades d’évolution de la condition des patients sont présentés en mettant un accent particulier sur la promotion de la santé et la prévention par le mode de vie.

Approche centrée sur le patient et non sur la maladie

Que faire de tout cela? Au Québec, quelques milliers de patients souffrent d’insuffisance rénale nécessitant de très coûteux et pénibles soins de dialyse.

Considérant l’impact que l’état de leurs reins a sur leur espérance et leur qualité de vie, nous devrions, ici encore, faire la promotion d’approches populationnelles et cliniques ciblant à la fois la santé du cœur et des reins selon une démarche holistique non pas centrée sur une maladie, mais plutôt sur la personne.

Nous devons donc passer de la gestion de la maladie à la promotion de la santé si nous souhaitons limiter la progression du syndrome métabolique cardiorénal dans notre société. Un sérieux coup de barre sera nécessaire pour y arriver.

