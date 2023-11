L’heure de vérité pour Butler

Après six mois à repenser à sa carrière, Steven Butler remonte enfin dans le ring mardi soir.

• À lire aussi: Steven Butler repart à neuf: il s'est isolé au Massachusetts pour relancer sa carrière

• À lire aussi: De gros sacrifices

• À lire aussi: La montée de Steve Claggett

Butler (32-4-1, 26 K.-O.) foulera l’arène du Casino de Montréal où il affrontera le Mexicain Ivan Alvarez (32-14-4, 21 K.-O.). Sur papier, c’est un combat parfait pour remonter en selle.

Bang Bang a connu une vive déception, il y a six mois, quand il s’est incliné face à Janibek Alimkhanuly dans un combat de championnat du monde des poids moyens de la WBO.

Le revers au second round a laissé des traces qui ont été longues à effacer et Butler a ruminé pendant quelques mois avant de reprendre l’entraînement.

Six mois plus tard, on peut dire que c’est l’heure de vérité pour le boxeur montréalais qui a fait des changements importants dans sa vie pour placer la boxe au centre de ses préoccupations.

Déménagement

Le boxeur de 28 ans a laissé sa famille au Québec pour s’installer dans l’est des États-Unis où il travaille avec l’entraîneur John Scully.

L’idée en arrière de ça? Se concentrer uniquement sur la boxe et se donner une dernière chance de devenir champion du monde, ce dont il rêve depuis longtemps.

Le combat de mardi soir devrait nous offrir quelques réponses sur son avenir. S’il ne fait qu’une bouchée de son adversaire, on pourra alors se dire qu’il est dans de bonnes dispositions.

Et pour être honnête, il semblait très bien se porter quand Le Journal a discuté avec lui la semaine dernière. Il semblait à la fois serein et déterminé. Lors de la pesée, lundi, son regard transpirait la détermination.

Courtoisie Vincent Ethier/Eye of the Tiger Management

Un pas de plus

Dans le combat principal de la soirée, l’Albertain Steve Claggett (36-7-2, 25 K.-O.) fera face lui aussi à un Mexicain, Miguel Madueno (30-1-0, 28 K.-O.).

Claggett, 34 ans, mettra en jeu sa ceinture NABF des super-légers qu’il a déjà défendue à une reprise. Le titre WBO International sera aussi à l’enjeu.

Claggett est un petit boxeur qui aime donner un bon spectacle et qui ne recule jamais devant un adversaire.

Ça sera encore plus vrai cette fois-ci parce qu’il souhaite se servir de ce combat, contre un adversaire à la fiche impressionnante, pour se mettre sur la carte et grimper les échelons des classements des diverses organisations de boxe mondiales.

Claggett le dit sans détour, son objectif est de devenir le premier boxeur originaire de Calgary à remporter un titre mondial et si l’on se fie à sa détermination, il en est capable.

Il a surtout démontré au fil des années qu’il était résilient et qu’il continuait de progresser même s’il a la mi-trentaine. Claggett est le genre de boxeur qui devient meilleur avec les années parce qu’il étudie son sport méticuleusement. Il risque donc d’offrir un bon combat aux amateurs.

Courtoisie Vincent Ethier/Eye of the Tiger Management

La relève

Dans les premiers combats de la soirée, on fera place à la relève d’Eye of the Tiger Management, en commençant par Luis Santana (10-0-0, 4 K.-O.), un léger montréalais de 25 ans qui sera opposé au Mexicain Cristian Bielma (19-6-2, 7 K.-O.).

Lors de sa dernière sortie, en septembre dernier à Gatineau, Santana l’a emporté par K.-O. technique au troisième round contre le Mexicain Sergio Palafox qui a eu besoin d’être sauvé par l’arbitre.

On verra aussi à l’œuvre un des chouchous de l’organisation, Wilkens Mathieu de Québec.

Celui-ci présente une fiche parfaite de 4-0-0 et 3 K.-O. et se montre aussi spectaculaire que méthodique. Il va faire passer un rude moment dans le ring au Polonais Grzegorz Mardyla (1-0-1, 1 K.-O.).

On verra aussi des nouvelles acquisitions d’Eye of the Tiger, soit le Russe Imam Khataev (4-0-0, 4 K.-O.) contre le Mexicain Fernandu Galvan (8-8-1, 2 K.-O.), de même que le Français Moreno Fendero (1-0-0) face au Mexicain Cristian Lopez Lozano (2-2-0).

Finalement, Mehmet Unal (6-0-0, 5 K.-O.), un Turc établi à Montréal, sera opposé au Mexicain Jaime Hernandez Lopez (10-10-0, 4 K.-O.).