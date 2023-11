L’impossible entente entre Xi et Biden

Xi Jinping rencontrera mercredi Joe Biden. Le plus étonnant dans ce rapprochement entre la Chine et les États-Unis est l’immense désir de certains dirigeants américains de croire aux bonnes intentions du gouvernement de Xi.

Pourtant, rien n’a changé dans les politiques de Xi. Au contraire, il poursuit imperturbablement la restauration de la voie maoïste dans son pays, avec toutes les conséquences que cela entraîne.

Au nom de la lutte contre la corruption, Xi a écarté du pouvoir tous ses rivaux. Il a conduit l’économie chinoise en eaux troubles en prônant une version moderne de l’autosuffisance chère à Mao. Le système de crédit social qu’il a mis en place est un mécanisme ultraperfectionné de surveillance et de délation électroniques. Comme Mao, il tente, avec plus ou moins de succès, de construire autour de lui un culte de la personnalité.

Riches contre pauvres

À l’international, comme Mao, il cherche à monter les pays pauvres contre les pays riches (en oubliant commodément que la Chine fait désormais partie des pays riches). En plus, il a violé le traité sur Hong Kong, renforcé l’expansionnisme chinois en mer de Chine et réprimé sans pitié les Ouïghours sur son territoire. Au début de la pandémie de COVID-19, il a menti sur la gravité du virus et refusé de coopérer. Il a accentué l’espionnage chinois, entre autres avec Huawei et les ballons de surveillance. Il a pris des otages politiques, notamment dans le conflit juridique qui l’opposait au Canada.

Dans le conflit ukrainien, Xi approvisionne la Russie en équipement militaire non létal et il achète à prix d’aubaine du gaz et du pétrole russes. Il ne serait pas étonnant d’apprendre que la Chine aide la Corée du Nord à produire des munitions pour la Russie.

Ces derniers jours, Xi a fait arrêter des vedettes chinoises du monde de la finance qui pouvaient lui faire ombrage. Il a même forgé pour l’occasion un nouveau concept, contradictoire dans ses termes, celui de «finance marxiste».

Défiance

Les dirigeants chinois et américains doivent bien entendu se parler. Ils doivent aussi tenter de résoudre certains problèmes internationaux communs. Cependant, tant que Xi et son entourage demeureront au pouvoir, la Chine s’éloignera de la période de coopération responsable de Deng Xiaoping et de ses successeurs.

Au contraire, les politiques de Xi sont marquées du sceau de la défiance.

Les politiques de Xi ne rencontrent pas les aspirations des Chinois. À preuve les manifestations anti-Xi de l’année dernière. Il est probable que des dirigeants chinois compétents attendent patiemment le départ de Xi.

Vraisemblablement, à la suite de la rencontre entre Xi et Biden, la Chine consolidera sa présence dans le marché américain. En contrepartie, Biden voudra croire en une meilleure coopération de la Chine dans plusieurs domaines, en particulier en environnement et dans le trafic de drogues. Une meilleure coopération illusoire.