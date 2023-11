LNH: un intrigant attaquant disponible au ballottage

Les Canucks de Vancouver ont inscrit le nom de l’attaquant Jack Studnicka au ballottage, lundi après-midi.

Acquis en octobre 2022 des Bruins de Boston en échange du gardien Michael DiPietro et du défenseur Jonathan Myrenberg, l’Ontarien de 24 ans peine à faire sa place dans la Ligue nationale. En 90 rencontres en carrière, il n’a amassé que six buts et 10 mentions d’aide pour 16 points.

Studnicka a toutefois connu du succès lors de ses passages dans la Ligue américaine, amassant notamment 49 points en 60 rencontres avec les Bruins de Providence en 2019-2020.

Cette saison avec les Canucks, il n’a marqué qu’un but en cinq duels, étant laissé de côté à de nombreuses reprises. Son contrat de deux saisons, signé avec les Bruins à peine quelques mois avant la transaction, viendra à échéance cet été.

Studnicka a été sélectionné en deuxième ronde (53e au total) du repêchage de 2017.