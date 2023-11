Matchs en Suède: une occasion en or pour les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa voient leurs deux prochains affrontements, disputés en Suède cette semaine, comme une occasion de relancer leur saison.

Dans ses neuf derniers duels, la troupe de l’entraîneur-chef, D. J. Smith, n’a été victorieuse que trois fois et s’est inclinée en temps réglementaire à six reprises. L’homme de 46 ans estime que ce voyage en sol européen ne pourrait pas arriver à un meilleur moment pour ses joueurs.

«Nous voulons y aller [en Suède] et gagner, mais nous voulons surtout revenir par la suite en étant une équipe changée, a indiqué celui qui est à la barre des Sens pour une cinquième saison, selon le site NHL.com. C’est quasiment comme une retraite où nous pourrons nous éloigner des distractions et simplement jouer au hockey.»

Des distractions, il y en a eu énormément à Ottawa depuis le début de la campagne. Notamment, une suspension de 41 parties à l’attaquant Shane Pinto, qui n’avait toujours pas signé de contrat avec l’équipe, et l’abandon obligatoire d’un choix de première ronde imposé par la ligue à cause de la mauvaise gestion de l’organisation dans un échange impliquant l’attaquant Evgenii Dadonov, en 2021, ont finalement poussé le directeur général Pierre Dorion à démissionner le 1er novembre.

L’équipe de la capitale fédérale figure au huitième et dernier rang de la section Atlantique avec 12 points en 13 matchs. Elle possède toutefois deux matchs en main sur la majorité de ses adversaires directs.

Une occasion unique

Un peu à l’image de sa formation, le gardien Anton Forsberg ne connaît pas le début de campagne espéré, comme le démontre sa fiche de deux gains en cinq sorties. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,79 et un taux d’efficacité de 0,833.

Originaire de Harnosand, en Suède, il compte profiter de ce retour à la maison pour se remettre sur le droit chemin.

«Je ferai ce que je fais tout le temps: travailler fort et me concentrer sur les détails, a dit l’homme masqué de 30 ans. Évidemment, le voyage en Suède sera très plaisant et je pourrai en profiter pour voir ma famille et des amis. J’espère que cela créera davantage de joie et de motivation pour me remettre sur les rails.»

Le défenseur suédois Erik Brannstrom sera lui aussi dans un environnement familier. Le natif d’Eksjo croit qu’il est important que la LNH tienne des rencontres de la sorte pour que les partisans partout à travers le monde se sentent impliqués dans les activités du circuit Bettman.

«C’est génial! s’est exclamé l’arrière de 24 ans. Je regardais la LNH quand j’étais jeune. Je crois que j’aurais été très heureux si une équipe était venue jouer en Suède à l’époque.»

Les Sénateurs affronteront d’abord les Red Wings de Detroit, jeudi. Puis, ils croiseront le fer avec le Wild du Minnesota, samedi. Les rencontres auront lieu à l’Avicii Arena de Stockholm.

