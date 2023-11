Matthew Perry sera honoré à l’ouverture du café Central Perk à Boston

Une version moderne du café de Friends, le Central Perk, ouvrira ses portes le 14 novembre à Boston. Matthew Perry sera honoré le jour de l'ouverture.

Situé sur le populaire boulevard Newbury Street, à Boston, le café est rempli de références à la populaire émission de NBC, qui a été en ondes de 1994 à 2004. «Ce n'est pas une réplique, c'est plus un regard sur ce dont le café aurait l'air aujourd'hui», a confié le fondateur et principal designer de Glen & Co Architecture, Glen Coben, à People.

Le 14 novembre, le café Central Perk compte distribuer exclusivement des manches à café avec l’iconique phrase de Chandler Bing: «Can I interest you in a sarcastic comment?» («Puis-je vous offrir un commentaire sarcastique?», en français), en l’honneur de la vie de l’acteur Matthew Perry.

Les populaires personnages de la série télévisée Friends – Chandler, Monica, Phoebe, Ross, Rachel et Joey – ont passé d’innombrables heures au fictif café Central Perk.

L’ouverture du Central Perk, une collaboration de Warner Bros. Themed Entertainment et CenPer, avait été remise après le décès de l’acteur de 54 ans.

Le 28 octobre dernier, Matthew Perry a été retrouvé sans vie dans un jacuzzi de sa demeure de Los Angeles.