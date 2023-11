«Modeste»: Mike Ward annonce son sixième one-man-show

Mike Ward annonce son sixième one-man-show: Modeste. L’humoriste sera en résidence au Club Soda à Montréal dès le 26 janvier.

Axé sur les contradictions du populaire humoriste, ce nouveau spectacle mis en scène par son complice Daniel Fortin sera «à la fois sobre et spectaculaire».

«Je suis comme un chanteur country, très proche de mes racines. Je suis quelqu’un de foncièrement humble. Mais, il m’arrive de faire des choses complètement flyées, d’être super show off, et je me dis, voyons donc, c’est qui ce personnage?», commente Mike Ward dans le communiqué annonçant le spectacle.

L’humoriste sera en résidence avec le spectacle Modeste au Club Soda de Montréal du 26 janvier au 1er juin 2024. Plusieurs dates au Québec sont aussi annoncées. Les billets sont en vente dès maintenant.