Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 14 novembre qui valent le détour.

Hockey : Panthers de la Floride c. Sharks de San Jose

Getty Images via AFP

Les victoires contre les Flyers de Philadelphie et les Oilers d’Edmonton – leurs premières depuis le début de la campagne – n’ont pas semblé donner un second souffle aux Sharks. Le club californien a perdu ses deux derniers affrontements par un pointage combiné de 9 à 1 et connaitra plusieurs autres soirées difficiles cette année. De leur côté, les Panthers ont tendance à noircir régulièrement la feuille de pointage. Ils ont d’ailleurs inscrit au moins quatre buts à leurs quatre derniers matchs. Leur attaquant Sam Reinhart, auteur de 10 points durant cette période, a d’ailleurs été élu première étoile de la semaine dans la LNH.

Prédiction : Plus de 6,5 buts – 1,83

Football : Broncos de Western Michigan c. Huskies de Northern Illinois

Getty Images via AFP

Dans le NCAA, Western Michigan (4-6) tentera de prolonger sa série de victoires à trois, tandis que Northern Illinois (4-6) connait une séquence plus difficile de deux revers. Les Huskies sont pourtant les favoris des preneurs aux livres. L’attaque des Broncos semble avoir trouvé son erre d’aller et ça devrait se poursuivre contre une défensive qui a démontré beaucoup de lacunes jusqu’à maintenant en 2023.

Prédiction : Victoire des Broncos de Western Michigan – 2,70

Hockey : Bruins de Boston c. Sabres de Buffalo

Getty Images via AFP

Les Bruins connaissent un excellent début de saison, eux qui ont engrangé 11 victoires en 14 sorties jusqu’à maintenant. Huit d’entre elles se sont terminées par un écart de deux buts ou moins, et quatre par un seul filet. Les Sabres ont pour leur part maintenu un dossier de 7-7-1, mais ne sont jamais bien loin au pointage quand ils subissent la défaite.

Prédiction : Victoire des Bruins de Boston par -1,5 but – 2,65