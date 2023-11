Transférer le chalet familial à vos enfants peut vous coûter cher en impôt

Le chalet occupe une place particulière dans le cœur des Québécois. Lieu des rassemblements familiaux par excellence, il est tout naturel de vouloir le laisser à ses enfants pour qu’ils perpétuent la tradition. Oui, mais à quel prix?

Même si l’on veut préserver le chalet et le transmettre aux prochaines générations, il est essentiel de prévoir l’impact fiscal de la vente ou du transfert pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Facture fiscale

Il faut savoir qu’un impôt significatif pourrait s’appliquer au moment de la transmission. «En effet, le fisc considère que la disposition du chalet s’effectue à la valeur du marché. La différence entre cette valeur et le prix payé pour l’acquérir, dont on soustrait les coûts des rénovations et travaux effectués au fil du temps, constitue un gain en capital sur lequel s’applique l’impôt», explique Kevin Quach, vice-président, Conseils en succession d'entreprise, Gestion de patrimoine TD. La facture peut-être significative, surtout en cette période de hausse des prix dans le domaine de l’immobilier.

Attention, prévient Kevin Quach, car l’impôt s’applique même s’il s’agit d’un transfert, donc d’un don, entre personnes liées, d’un parent vers son enfant par exemple.

Qui payera la facture fiscale? La personne qui a donné le chalet, puisqu’elle est présumée avoir fait un gain en capital, et ce, même si elle a donné le bien à son enfant.

Lorsque le chalet est légué par testament à une personne liée, alors c’est la succession qui devra payer l’impôt. Les règles de détermination du gain en capital sont les mêmes que celles qui s’appliquent au transfert.

Exemption à connaître

Il est toutefois possible de se prévaloir d’une exemption sur la résidence principale. Cela signifie qu’il n’y aura pas d’impôt à débourser pour la période durant laquelle le chalet aura servi de résidence principale. Cette exemption peut être partielle, autrement dit s’appliquer seulement sur certaines années. Bien sûr, on ne peut pas demander cette exemption deux fois pour deux résidences différentes sur la même période.

Payer l’impôt dès maintenant

Kevin Quach souligne que compte tenu de la hausse de valeur des propriétés, plus tôt on transférera le chalet, moins le gain en capital risque de grimper. «En transférant et en payant dès maintenant l’impôt, cela permet de “geler’’ la valeur du chalet», dit-il.

Si l’on préfère léguer le chalet à ses héritiers à sa mort, il est possible de mieux gérer les conséquences financières et fiscales en souscrivant à une assurance vie. Le montant versé par l’assureur lors du décès permettra de défrayer les coûts reliés au transfert du chalet à vos héritiers. Cela nécessite toutefois d’effectuer en amont une bonne planification successorale.

Exception pour le conjoint

Lorsque l’on transfère le chalet à son conjoint par testament ou de son vivant, une exception s’applique. «La facture fiscale sera alors différée jusqu’au moment du décès du conjoint qui a reçu le chalet», mentionne Kevin Quach. Dans ce cas, ce sera à la succession de payer l’impôt.

CONSEILS: