Un «enfant prodige» québécois devient le plus jeune Grand maître des échecs et vise le top 100 des meilleurs joueurs au monde

Un Montréalais de 19 ans qui est devenu le plus jeune Grand maître international de l’histoire du Québec vise le top 100 des meilleurs joueurs d’échecs au monde.

Au terme d’une semaine riche en émotions où il a remporté trois victoires contre certains des meilleurs joueurs d’échecs au monde à l’île de Man, en Irlande, Shawn Rodrigue-Lemieux est devenu le 4 novembre le plus jeune Grand maître international de l’histoire du Québec.

«J’en rêvais depuis l’âge de six ans, quand j’ai joué ma première partie», confie-t-il au Journal.

Même s’il a joué des milliers de parties depuis, notamment dans des tournois au Mexique, en Inde et en Espagne, il n’a jamais oublié ce moment où il a déplacé ses premières pièces. Les deux rois se trouvaient sur des cases juxtaposées et il avait fallu appeler l’instructeur.

C’était à l’école Fernand-Seguin dans le cadre d’une activité parascolaire. «C’était un enfant prodige», se souvient l’instructeur en question, Thierry Libersan, qui accompagne toujours, aujourd’hui, les enfants de l’école publique Fernand-Seguin, spécialisée en sciences et mathématiques.

Photo fournie par Shawn Rodrigue-Lemieux

Il l’a accompagné comme instructeur de groupe, puis comme professeur privé, jusqu’à ce que l’élève dépasse le maître.

«À 12 ans, il était déjà l’un des meilleurs au Canada et je n’étais plus de calibre», dit en riant l’instructeur de carrière.

Son objectif échiquéen est d’atteindre le top 100 au monde. Il occupe actuellement le 702e rang au monde et le 7e au Canada.

Fierté

«On est très fiers de lui; nous l’honorerons bientôt pour lui remettre la deuxième partie de sa bourse de 6000$», lance Larry Bevand, cofondateur de l’Association Échecs et Maths, qui est à l’origine du déclic de Shawn pour les échecs.

Comptant aujourd’hui des bureaux à Ottawa, Toronto et New York, l’organisme montréalais né en 1982 Échecs et Maths emploie 20 personnes à temps plein et une centaine d’instructeurs qui donnent des cours et encadrent plus de 10 000 jeunes par semaine.

Ce n’est pas la première fois qu’un ancien d’Échecs et Maths atteint les plus hauts standards internationaux du jeu d’échecs. Pascal Charbonneau a obtenu le titre en 2006.

Shawn Rodrigue-Lemieux

Au Texas pour les échecs

Visant une carrière en médecine, Shawn Rodrigue-Lemieux est actuellement étudiant à l’Université du Texas.

Pourquoi ne pas avoir choisi une université québécoise? «Parce qu’il y a ici beaucoup de joueurs d’échecs de très bon calibre. C’est une des marques de commerce de cette université. On ne trouve pas l’équivalent au Québec.»