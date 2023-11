ROY, Fabien

Entouré de sa famille, le mardi 31 octobre 2023, est décédé à l'âge de 95 ans, Fabien Roy, époux de Pauline Lessard.Tous conserveront le souvenir d'un homme chaleureux, disponible et soucieux du bien-être d'autrui. Il a porté la Beauce partout où il est passé à titre de député de Beauce et de Beauce-Sud et chef du Crédit social du Canada (1970-1980). Toujours impliqué socialement dans des oeuvres caritatives, il est le président-fondateur de la Croisée des chemins de Saint-Georges. À sa retraite, il a fondé le Village des défricheurs de Saint-Prosper.Monsieur Fabien Roy sera exposé à la :le vendredi 17 novembre de 13h30 à 16h et de 19h à 21h ainsi que samedi dès 9h. Le service religieux sera célébré, le samedi 18 novembre à 10h30 en l'église de Saint-Georges (Secteur Ouest) et de là au cimetière paroissial.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte (François Scully), Jean-François (France Bellegarde), Madeleine et Véronique Roy;ses petits-enfants : Olivia, William, David, Nicolas et Philippe, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs,neveux, nièces, parents et ami(e)s.Remerciements sincère au CLSC Saint-Georges et au CHSLD de Beauceville pour la qualité des soins et le respect.Un don à la Paroisse Saint-Georges de Sartigan, 1890, 1ere avenue Clermont-Pépin, Saint-Georges G5Y 3N5 serait apprécié..