Bochra Manaï, une fumisterie signée Valérie Plante

On ne démêlera pas tous les nœuds du Moyen-Orient dans une misérable chronique.

Resserrons l’angle, revenons chez nous.

Le 18 janvier 2021, Bochra Manaï entrait en poste dans l’administration Plante à titre de première commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique.

Invisible

Le moins qu’on puisse dire, c’est que sa nomination n’était pas passée comme lettre à la poste.

Avant sa nomination et après l’adoption de la loi 21 sur la laïcité, elle avait déclaré que le Québec était devenu «une référence pour les suprémacistes et les extrémistes du monde entier». Hmm...

Valérie Plante n’avait cependant pas reculé.

Que fait une personne affublée du titre de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination?

Peut-être naïvement, je présume que la personne monte en première ligne et s’active quand une communauté est visée, physiquement ou autrement, pour ce qu’elle est.

Deux écoles juives dans Côte-des-Neiges reçoivent des coups de feu.

Un cocktail Molotov est lancé sur une synagogue dans Dollard-des-Ormeaux.

Des étudiants juifs à Concordia sont agressés pour avoir affiché des photos des otages détenus par le Hamas.

Adil Charkaoui harangue une foule de 20 000 personnes avec des propos que le premier ministre Legault qualifie d’«incitation à la haine» envers la communauté juive.

De partout, des voix montréalaises s’élèvent pour dénoncer cette remontée de l’antisémitisme violent.

Je dis remontée, car il n’est jamais très loin sous la surface depuis des siècles.

On ne critique pas les politiques du gouvernement israélien. On s’en prend à des Juifs parce qu’ils sont Juifs.

Valérie Plante se dit «horrifiée».

Justin Trudeau sort d’un long sommeil et découvre avec effroi le Canada réel.

Pendant ce temps, que fait Bochra Manaï? Où est Bochra Manaï?

Quelqu’un a-t-il vu ou entendu Bochra Manaï? Bochra Manaï est-elle en congé de maladie?

Mario Dumont, je crois, est le premier à soulever la question: coudonc, elle est payée pour faire quoi exactement?

Finalement, Bochra Manaï sort d’on ne sait où. Elle existe bel et bien. Elle parle aussi.

Mais pour dire quoi? Écoutez ça:

«Il est nécessaire de ne pas céder à la division, de prioriser le respect et de garder le focus sur nos priorités collectives, sur ce qui nous unit et nous définit comme Montréalaises et Montréalais».

C’est pas beau ça? C’est pas puissant comme message?

Efforts

Et comment justifie-t-elle sa discrétion jusqu’ici?

Son truc à elle, c’est le «changement interne».

«Je travaille avec l’ensemble de l’appareil municipal pour accélérer la transformation pour une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques. Cette mission, elle m’habite et j’y consacre tous mes efforts et mes énergies».

Elle était pourtant très visible et audible quand il s’agissait de soutenir que la loi 21 était une ignominie absolue.

Serait-elle plus visible et audible si des mosquées étaient visées? Je vous laisse répondre.