Ça donne quoi travailler?

Je traverse une période difficile et je ne sais pas comment m’en sortir sans trop bousculer mon entourage. Je suis en couple avec mon conjoint et nous avons deux enfants de treize et onze ans. Je suis le pilier financier de la famille puisque le domaine dans lequel travaille mon conjoint est moins sécuritaire.

Heureusement, c’est un homme très serviable à la maison et je peux compter sur lui, autant pour s’occuper des enfants que pour l’entretien de la maison. Malgré cela, je me sens submergée par l’ampleur de ce que je dois entreprendre chaque matin. Dès le début de la journée, je me sens fatiguée comme je devrais l’être tard le soir.

Les vacances de l’été dernier ont servi à régler les dernières conséquences familiales du décès de ma mère survenu en février 2023. Comme je viens d’une famille où les relations sont difficiles, que j’en suis l’aînée et que ma mère m’a délégué sa succession, j’ai eu la pénible tâche d’accorder tout le monde. Et ce fut ardu croyez-moi !

En ma qualité d’enseignante, j’ai entrepris l’année scolaire dans un état de fatigue que je n’avais jamais connu avant. Comme de plus rien n’est facile dans mon milieu, je rame depuis septembre pour réussir à finir mes journées. Les fins de semaine je les passe à préparer ma semaine, ou assise comme un zombie devant la télé pour décompresser.

Pas besoin de vous dire que mon caractère s’en ressent. Je manque de patience avec tout le monde, autant au travail qu’à la maison. Mais comme j’ai toujours été ce qu’on appelle une « femme forte », je n’ose pas me plaindre, même si je sens que tout le monde marche sur des œufs afin de ne pas me piler sur les pieds. Je n’en peux plus de cacher mon état et mon envie de tout sacrer là.

Mais de quoi j’aurais l’air devant mes collègues et mon conjoint qui me croient invincible ? Que me reste-t-il comme option, sinon de continuer de foncer tête baissée, comme la louve que j’ai toujours été ? Je me défonce dans tout, même si je sens que je rentre dans un mur.

Seule, désespérément seule

Pourquoi vous mettre en position de tout détruire quand vous pourriez juste faire une pause pour vous reposer et vous ressourcer ? Rien, sinon votre peur de déplaire. Ne laissez pas l’orgueil mener votre vie. Vous avez un conjoint empathique et il doit être mis au courant de votre état pour pouvoir vous soutenir adéquatement. Et s’il vous faut faire une pause de l’enseignement, vos collègues vont certainement comprendre et vous soutenir eux aussi.

Il y a urgence à consulter votre médecin de famille qui va vite additionner tout ce qui s’est accumulé en vous au fil des ans et surtout dans la dernière année, et qui devrait certainement vous recommander un arrêt maladie. Rien ne vaut une pause de ressourcement pour se mettre en position de mieux repartir ensuite