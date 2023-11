Il était une fois une épicerie bien-aimée qui a frôlé la catastrophe à la veille de son 65e anniversaire

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.



Il était une fois trois propriétaires d’une épicerie de Montréal fort prisée dans son quartier fermée à la suite d’un incendie qui ont pu rouvrir magiquement 30 heures après le sinistre grâce à des pompiers serviables et des clients fidèles venus leur prêter main-forte.

L’épicerie La Vieille Europe m’avait d'abord joint pour parler de son 65e anniversaire imminent, un âge vénérable.

Cette chronique anniversaire a bien failli ne jamais avoir lieu.

Un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi a presque gâché la fête de cette institution du boulevard Saint-Laurent, située à un jet de pierre de chez Schwartz sur le Plateau.

Gracieuseté Steve Da Silva

«On ignore encore la cause du feu survenu à l’étage au-dessus de l’épicerie dans un local commercial, mais les pompiers ont dû arroser, alors ça nous est tombé dessus», me raconte sombrement Steve Da Silva, un des copropriétaires.

«C’était vraiment affolant et j’ai dû passer des nuits blanches, mais on a pu rouvrir parce que les gens sont venus nous aider.»

Avec une efficacité herculéenne, le nettoyage des lieux et le remplacement des produits endommagés ont été effectués assez rapidement pour une réouverture «presque normale» dès le samedi matin.

«On a été vraiment réconfortés de voir que les gens tiennent à nous comme ça.»

À partir du rez-de-chaussée, des planches fixées au plafond sont tout ce qui témoigne du sinistre.

«Ma colocataire travaille ici et, quand j’ai appris pour l’incendie, je n’avais rien de mieux à faire, alors j’ai accouru ici et j’ai aidé pendant environ trois heures», m’explique Mathieu Gonzalez, un jeune homme que je croise sur place.

Louis-Philippe Messier

Depuis 1959

Fondée en 1959 sous le nom de Old European Meat Market, puis par la grâce de Camille Laurin rebaptisée La Vieille Europe, cette épicerie fine sise rue Saint-Laurent est tenue depuis l’an 2000 par M. Da Silva, Nelson Santos et Paulo Raimundo.

Tous trois ont des origines portugaises.

Chacun a sa spécialité.

M. Raimundo, c’est le torréfacteur et le responsable de la section épicerie.

«Nous étions un des premiers au Québec, en 1981, à torréfier le café directement dans le local, c’était révolutionnaire pour l’époque», se souvient M. Raimundo.

M. Da Silva est pour sa part devenu Monsieur Fromages.

Quant à M. Santos, il s’occupe de la section boucherie et charcuterie et, au moment de ma visite, il s'apprêtait à partir pour livrer des produits:

«On a compris que c’est important de ne pas juste vendre aux particuliers, mais aussi à des restaurants, car le fait de traiter avec de jeunes chefs créatifs nous permet de connaître les tendances», explique M. Santos.

Il y a ici autant des produits portugais que français, espagnols, allemands ou polonais... et aussi québécois.

Plusieurs boîtes exotiques m’ont semblé déroutantes.

«Nous sommes toujours là pour conseiller les gens qui se posent des questions sur les produits étrangers», dit en riant M. Da Silva.

Une partie du personnel a beaucoup d’expérience.

Adelina Cerqueira, en train de couper des fromages, travaille ici depuis 1989.

Louis-Philippe Messier

Silvia, en train de confectionner des sandwichs portugais, fait partie de la famille La Vieille Europe depuis «seulement» 30 ans.

«Je travaille ici depuis le 4 octobre 1993... donc depuis trente ans et un mois», précise-t-elle.