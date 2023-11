Claggett reste champion

Steve Claggett a remporté une guerre de tranchées face à Miguel Madueno pour demeurer champion des poids super-légers (140 lb) NABF au Casino de Montréal mardi.

Claggett (37-7-2, 25 K.-O.) a défait le Mexicain (30-2-0, 28 K.-O.) par décision unanime (99-91, 99-91, 98-92) en ne levant jamais le pied. Il met également la main sur le titre WBO International.

L’Albertain voulait donner un spectacle pour se mettre sur la carte et le rythme spectaculaire qu’il a affiché dans ce duel va militer en sa faveur.

«On peut dire que c’est un des combats de l’année, ç’a été tout un show. Il a des aptitudes qu'il ne démontre même pas encore, il a de la finesse dans sa boxe, on a beaucoup de potentiel à aller chercher un combat de championnat du monde», a d’ailleurs lancé Camille Estephan d’Eye of the Tiger Management après le duel.

Ému

Steven Claggett portait les traces de son combat sur son visage et semblait vidé émotionnellement quand il a rencontré les médias.

«Je n’ai pas encore montré mon meilleur côté, je peux faire encore mieux et on va voir jusqu’où je peux aller.»

Il espère maintenant que cette performance convaincante va lui permettre de se rapprocher de son objectif.

««Je veux entrer dans les tops mondiaux. Je sais que tout est possible avec l’équipe que j’ai derrière moi. C’est un rêve qui se réalise, j’ai de la constance et un horaire pour la première fois de ma vie», a-t-il dit très ému.

«On va certainement être en cinq et dix dans les classements après ce combat», a affirmé Estephan.

Encaisseur

Madueno, un encaisseur phénoménal, a fait preuve de beaucoup de courage en restant debout devant tous les assauts de Claggett.

Le Mexicain a essuyé une rafale de coups pendant dix rounds sans broncher et ne commençant à démonter des signes de fatigue qu’à partir de la septième reprise.

Claggett l’a travaillé au corps et a constamment trouvé un trou entre ses deux gants pour l’atteindre au visage à maintes reprises lors de chacun des rounds de l’affrontement.

Et surtout, le boxeur de 34 ans originaire de Calgary n’a jamais ralenti la cadence. Il a fait preuve d’un méthodisme impressionnant.