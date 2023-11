Comment vous protéger contre les virus et infections respiratoires cet hiver

L’hiver est à nos portes et avec la baisse du mercure vient inévitablement une hausse de la circulation des virus et des infections respiratoires.

À cet effet, la vaccination demeure le meilleur moyen de vous protéger contre la grippe, la COVID-19 et les infections à pneumocoque. Ce geste simple permet d’éviter qu’une infection ou un virus respiratoire provoquent des complications.

La vaccination est disponible pour tous

Getty Images

La vaccination contre les infections et virus respiratoires est fortement recommandée aux personnes suivantes:

personnes âgées de 60 ans et plus;

personnes résidant en CHSLD ou RPA ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;

personnes immunodéprimées ou dialysées;

personnes vivant avec une maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, diabète, obésité importante, etc.);

femmes enceintes;

personnes vivant sous le même toit ou aidants naturels des groupes mentionnés plus haut;

personnes vivant dans les communautés éloignées et isolées;

travailleurs de la santé.

Toutefois, les enfants âgés de 6 mois et plus et les personnes qui le désirent, mais qui ne font pas partie des groupes ciblés, peuvent aussi recevoir une dose de vaccin contre la grippe et contre la COVID-19.

De plus, la vaccination contre les infections à pneumocoque est recommandée et gratuite pour les personnes âgées de 65 ans et plus et celles âgées de 2 ans et plus qui présentent des risques de développer des complications.

Recevez les vaccins lors du même rendez-vous

Getty Images/iStockphoto

Saviez-vous qu’il est possible de recevoir le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-19 au cours de la même séance de vaccination?

En effet, lorsqu’administrés au même moment, les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 protègent aussi bien que s’ils étaient reçus à quelques jours, voire quelques semaines d’intervalle.

Cette façon de procéder ne pose aucun problème et il est même possible pour les personnes ciblées par le vaccin contre les infections à pneumocoque de le recevoir du même coup.

D'ailleurs, les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont offerts gratuitement à tous, ce qui permet à chacun de se protéger en vue de la saison hivernale.

Les vaccins permettent de stimuler le système immunitaire et ainsi aider à prévenir certains virus et infections.

Se faire vacciner contre la grippe, la COVID-19 et les infections à pneumocoque est donc un excellent moyen de réduire le risque de tomber malade cet hiver!

Pour prendre rendez-vous et vous informer sur les vaccins recommandés selon votre âge et votre état de santé, consultez la page Québec.ca/CampagneVaccination.