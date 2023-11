Conflit Israël-Hamas: les crimes haineux deux fois plus nombreux à Montréal qu’à Toronto

Dans les premières semaines du conflit Israël-Hamas, deux fois plus de crimes haineux, principalement antisémites, ont été perpétrés à Montréal qu’à Toronto malgré le fait que la Ville reine accueille la plus grande population juive du pays.

Selon des données obtenues auprès de la police de Toronto, entre le 7 et le 25 octobre, 15 crimes et incidents haineux ont été perpétrés contre des Juifs et cinq ont visé des musulmans.

Du côté de Montréal, pour la même période, on en recense 38 pour la population juive et 14 pour la communauté musulmane.

Toronto ne divulguera pas de mise à jour avant la fin du mois, mais la police de Montréal a pour sa part confirmé que son bilan avait désormais grimpé à 98 en date de mercredi dernier.

«C’est particulièrement inquiétant à Montréal, dit le professeur de l'Université d'Ottawa Pierre Anctil, spécialisé dans l’histoire des Juifs. La gravité de la violence est plus grande à Montréal et on ne voit pas une telle intensité ailleurs au Canada. Des coups de feu sur des écoles, c’est vraiment grave.»

Campagne de terrorisme

Richard Marceau, vice-président des affaires externes au Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), croit qu’une réelle campagne de terrorisme antisémite est en cours dans la métropole.

«Terroriser, c’est vouloir intimider, dit-il. Il n’y a pas de façon plus simple que de s’en prendre aux enfants parce qu’il n’y a rien de plus précieux que nos enfants. C’est un stratagème maléfique, mais efficace.»

Malgré la gravité de la situation et le fait que pour lui, tous les crimes haineux devraient être dénoncés vivement, le professeur de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Rachard Antonius fait une mise en garde: «Soyons prudents avec les généralisations. S’il y a deux ou trois têtes brûlées dans la gang, il ne faut pas que ça affecte notre opinion de toute une population.»

Les hypothèses sont nombreuses

Plusieurs hypothèses sont soulevées par des experts de divers domaines interrogés par Le Journal afin de tenter d’expliquer la raison pour laquelle Montréal se retrouve dans une telle situation. Certains avancent un sentiment d’impuissance face à ce conflit déchirant et meurtrier, d’autres croient qu’en raison de récentes immigrations, plusieurs Montréalais ont perdu des proches à Gaza, les rendant ainsi plus sensibles à la cause. Certains croient également que certains leaders religieux plus radicaux viennent jeter de l’huile sur le feu et attiser les tensions.

La sociologue et professeure à l’UQAM Maryse Potvin soulève pour sa part d’autres hypothèses, comme le fait que la critique sociale est traditionnellement plus ancrée dans la population québécoise ou qu’il y aurait davantage de communautés juives orthodoxes à Montréal, donc elles seraient plus visibles.

Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée par les policiers. Ainsi, il est impossible de trouver une réponse claire, insistent les experts.

«Chose certaine, les chiffres qu’on voit, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a définitivement plus de cas que ce qu’on voit sur papier», conclut Louis Audet Gosselin, directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.