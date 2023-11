Connor McDavid s'est-il relancé pour de bon?

Si les Oilers d’Edmonton désirent remonter au classement, ils auront besoin de performances de Connor McDavid comme celle qu’il a livrée dans la victoire des siens contre les Islanders de New York, lundi soir au Rogers Place.

Le capitaine de la formation albertaine a mis fin à une disette de trois rencontres sans point en récoltant un but et une mention d’aide. Son troisième but de la campagne a du même coup mis fin à une séquence de huit rencontres sans trouver le fond du filet, la deuxième plus longue du genre de la carrière pour le numéro 97, selon le site NHL.com.

«C’est plaisant de voir la rondelle entrer dans le filet, a-t-il avoué après le triomphe de 4 à 1. Les joueurs offensifs aiment évidemment marquer des buts et je ne suis pas différent des autres.»

McDavid a déjoué le gardien Ilya Sorokin en milieu de troisième période pendant que son équipe évoluait avec l’avantage d’un homme, une des trois réussites du club albertain au troisième vingt.

«C’est tout ce qui nous manquait, a ajouté le joueur de centre. Évidemment, les unités spéciales étaient bonnes, mais il nous manquait cette production en troisième période. C’est quelque chose qui nous manquait et Stuart [Skinner, le gardien des Oilers] a très bien joué. Il a fermé la porte lorsque nous en avions besoin.»

L’Ontarien compte maintenant trois buts et 12 points en 12 affrontements en 2023-2024. Les Oilers, quant à eux, pointent au septième rang de la section Pacifique avec une fiche de 4-9-1 en 14 parties.

Des débuts victorieux

À peine arrivé en poste la veille, Kris Knoblauch a signé son premier gain en tant que nouveau pilote de la formation. Il effectuait ses débuts à ce poste dans la LNH.

«C’était évidemment très excitant pour lui, a dit le capitaine. Sa première victoire dans la LNH. Ç’a été une longue route pour lui, c’est bien mérité.»

Le joueur de centre a joué sous les ordres de l’homme de 45 ans avec les Otters d’Erie, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Edmonton disputera sa prochaine rencontre mercredi soir en recevant le Kraken de Seattle.