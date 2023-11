Des affiches pro-Palestine placardées sur des stations du métro montréalais

Des affiches portant le slogan «Génocide en Palestine. Canada complice» sont apparues mardi matin sur les murs d’une quinzaine de stations du métro montréalais.

Des citoyens ont appelé les policiers vers 5h du matin pour signaler l’apparition de ces affiches, a expliqué Sabrina Gauthier, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Sur les écriteaux en anglais, il est également possible de trouver un code QR qui mène vers un site web informant des manifestations à venir et des pétitions en cours pour «lutter contre le génocide» depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël.

L’affaire a été confiée aux enquêtes du module des crimes haineux pour faire la lumière sur les événements, a indiqué la porte-parole.