Deux hommes condamnés pour avoir fait venir des travailleurs non autorisés au Canada

Deux hommes ont été condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis et des heures de travaux communautaires pour avoir embauché 71 travailleurs sans permis de travail au Canada, selon l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Madani El-Behi et Musavye Adelald ont comparu le 13 octobre dernier au palais de justice de Québec où ils ont reconnu leur culpabilité dans cette affaire.

Les travailleurs non autorisés avaient été engagés entre les mois de septembre 2021 et de juillet 2022 et œuvraient principalement dans l’industrie agroalimentaire, a expliqué l’ASFC dans un communiqué, mardi.

Neuf mandats de perquisition avaient été réalisés à l’agence de placement des deux individus, aux entreprises où les travailleurs étaient employés et dans le véhicule de Musavye Adelald.

Les enquêteurs y ont retrouvé 90 000 $ en argent comptant, qui ont été saisis à titre de produit provenant d’activités criminelles présumées.

Les deux hommes sont condamnés à 180 et 120 heures de travaux communautaires.

«Les accusations annoncées aujourd’hui par l’Agence des services frontaliers du Canada reflètent notre engagement à maintenir l’intégrité du système d’immigration au pays», a indiqué Annie Beauséjour, directrice générale, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada.

L’enquête avait été lancée par l’ASFC en juillet 2021.

Toute personne qui remarque une activité douteuse en matière d’immigration peut le signaler à l’ASFC en composant le 1-888-502-9060.