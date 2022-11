Dresser votre chien en quelques étapes faciles

Les propriétaires de chiens utilisent souvent des méthodes désuètes pour entraîner leur chien. Sans même le savoir, ils empirent les problématiques vécues, détruisent la relation avec leur chien et créent de graves problèmes liés à la peur et à l'agression.

Une approche punitive, axée sur la théorie que vous devez dominer votre chien, a de bonnes chances de vous éloigner des résultats que vous désirez avec votre animal.

De plus, le problème avec ces stratégies est qu'elles ne tiennent pas compte de la sensibilité des animaux, des découvertes scientifiques ainsi que des besoins votre chien.

Non, votre chien n'a pas besoin d'être «à sa place» dans la hiérarchie ou même d'avoir peur de vous pour obéir!

Voyons ensemble des conseils modernes, adéquats et efficaces pour dresser votre chien sans créer plus de problèmes que vous n'en avez déjà.

L’efficacité de l’éducation en renforcement positif

Très souvent, un chien adopte un comportement ou pose un acte qu'on exige de lui pour deux raisons fondamentales. Premièrement, il le fait parce qu’il est certain de recevoir une récompense. Deuxièmement, il vous obéit, car il redoute la punition qu’il recevra.

Selon certaines études, apprendre à éduquer son chien suivant le premier cas est la meilleure option. Autrement dit, pour un bon dressage, il faudrait s'appuyer sur le principe de renforcement positif ou d’éducation positive. Cela revient à utiliser des techniques amicales dans le but d’inciter l’animal à faire une action.

Par exemple, l’éducateur canin peut se servir des friandises, des félicitations ou du jeu pour encourager l’animal. De cette façon, le chien comprend qu’en posant tel acte, il recevra en retour une gratification. Ce qui le pousse à faire plus et à reproduire le comportement au moment voulu.

Dans ce processus, il est très important de rester concentré sur les réussites de votre chien. L’utilisation d’une telle technique a de nombreux avantages lors du dressage de votre chien.

La hiérarchie et le principe de meute

Quand il est question de dressage canin, il est souvent recommandé de faire appel au concept de hiérarchie et de meute. Toutefois, ces deux concepts sont totalement dépassés et n'aident en rien à apporter des solutions pratiques aux problèmes de comportements courants.

Par exemple, si votre chien saute sur le comptoir, aboie après les voisins ou veut mordre le vétérinaire, le faire marcher devant lui, lui interdire le divan ou manger avant lui ne modifiera pas son comportement. Pour modifier un comportement, il vous faudra en premier lieu comprendre les circonstances dans lesquelles il se produit et découvrir quelle est sa motivation.

Prenons en exemple un chien qui saute sur le comptoir: il peut le faire lorsque vous préparez un repas, dans le but d'obtenir un bout de votre festin. Les deux meilleures solutions seront axées sur le fait de modifier les circonstances (mettre une barrière pour enfant pour enlever l'accès à la cuisine) et de changer la motivation (donner un os à ronger à votre chien pour répondre à son besoin).

Si vous aviez décidé de punir votre chien ou de le dominer, vous n'auriez en rien favorisé les bons comportements dans le futur, ni répondu à son besoin initial.

Avoir un système d'entraînement clair

Vous voyez un chien obéir à merveille à un dresseur de chiens sur une vidéo diffusée sur votre média social préféré? Il est probable que cet expert utilise des techniques simples, mais cohérentes, pour aider son chien à mieux le comprendre. Voici quelques conseils pour vous guider avec le vôtre.

Avez-vous tendance à vous répéter?

Tout comme à un enfant à qui on ne cesserait de répéter les mêmes demandes, il vaut mieux être clair, précis et ne pas répéter les mêmes commandes à votre chien s'il ne s'exécute pas.

Vous demandez à votre chien de s'asseoir et il ne le fait pas? Au lieu de le lui demander une deuxième fois, utilisez un geste pour l'aider (les chiens sont plus visuels qu'auditifs) ou bien guidez-le avec une récompense.

De plus, veillez à faire attention à l'environnement dans lequel vous vous trouvez un chien qui n'a jamais appris à se coucher ou à s'asseoir dans différents lieux aura bien du mal à le faire en présence de distractions. Il s'agit-là d'une phase importante dans votre entraînement.

Utiliser un ton de voix différent

Pendant toute une journée, votre chien a l’habitude de vous entendre parler au téléphone, à vos amis et à vous-même. Son cerveau capte donc la tonalité de votre voix lorsque vous interagissez avec les autres. Si vous utilisez le même ton avec lui, il aura du mal à savoir que vous vous adressez à lui.

C’est pour cette raison qu'il est recommandé de changer de ton pour parler à son animal. Pour avoir un meilleur résultat, employez un ton de voix enjoué et plus aigu si vous voulez communiquer avec votre animal. Cela lui permet de discerner le changement de voix et de supposer que vous lui parlez. N’utilisez surtout pas un ton trop grave au risque d’effrayer l’animal.

Utiliser un clicker ou un marqueur pour dresser son animal

En utilisant un clicker, vous pouvez aussi améliorer votre communication avec votre chien. Ce type d’outil sert à montrer au chien qu’il est récompensé pour l’acte qu’il vient tout juste de poser.

Grâce à cet accessoire, l’animal comprend clairement qu’il existe une forte relation entre le comportement X et la récompense Y. Donc, plus vous utilisez le marqueur ou le clicker, plus le lien entre le comportement et la récompense se fait dans son cerveau.

Une fois que cette relation est assez forte, il est plus facile d'entraîner son chien et de l’amener à reproduire un comportement.

Oser faire des compromis

Dans certains cas, savoir faire des compromis représente la meilleure solution pour dresser votre chien. Si cette astuce fonctionne très bien dans votre couple ou avec vos amis, sachez qu’elle sera aussi efficace lors du dressage de votre animal.

En réalité, il est important de comprendre que tous les chiens n’ont pas les mêmes aptitudes. Certaines races de chiens, certains individus auront plus de difficulté à être à l'écoute, à revenir au rappel ou auront même davantage tendance à être réactifs.

Avec de tels spécimens, vous ne pouvez qu’utiliser le compromis. En procédant de cette manière, vous montrez à l’animal que vous comprenez ces besoins.

Si votre chien creuse des trous dans votre jardin, pourquoi ne pas lui donner un bac rempli de sable dans lequel il pourra s'amuser sans défaire vos plates-bandes?

Votre husky a tendance à tirer en laisse lors de vos promenades en ville? Pourquoi ne pas lui mettre un harnais de cani-cross et l'attacher à votre taille?

Votre chien ronge vos meubles lorsque vous n'êtes pas à la maison? Pourquoi ne pas lui donner un jouet à ronger, et le remplir de nourriture en conserve congelée?

Les punitions: une erreur à ne pas faire

Utiliser la punition physique ou les menaces risque de créer des effets secondaires tels que:

- la baisse de motivation à être à vos côtés;

- la peur, la détresse et l'anxiété;

- l'agression causée par les chocs émotionnels et la douleur physique;

- la production de comportements lorsque vous avez le dos tourné.

Pour faire preuve d’éthique et être plus efficace, beaucoup d’éducateurs canins s’appuient sur l’apprentissage par la motivation. Plus qu’une simple mode, cette manière de procéder est le résultat de nombreuses années de recherches scientifiques.

Éduquer son chien avec des moyens agréables n’est aucunement une forme de largesse ou de faiblesse. Au contraire, cette technique demande plus de rigueur, car vous devez commencer à réfléchir aux circonstances poussant votre chien à produire certains comportements ainsi qu'au besoin auquel répond cette action.

C'est un peu plus long que de simplement crier ou brusquer votre animal, mais vous aurez des résultats plus durables et un chien plus heureux!