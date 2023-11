Elias Pettersson devrait bientôt avoir son contrat

Puisqu’ils connaissent un excellent début de saison, les Canucks de Vancouver sont certainement soulagés d’avoir un bon dossier à présenter à leur vedette Elias Pettersson, qui sera à la recherche d’un nouveau contrat l’été prochain.

Le Suédois lui-même se donne les meilleurs arguments en menant la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 25 points en 15 matchs. Cette impressionnante récolte, jumelée à ses 102 points de la saison dernière, le garantit de faire sauter la banque d’ici peu.

Or, Pettersson a expliqué en août ne pas être pressé de conclure une nouvelle entente. «Ce sera sans doute le plus gros contrat de ma carrière, donc je ne veux rien faire à la hâte», avait-il déclaré au réseau Sportsnet, lui qui touche 7,35 millions $ en 2023-2024.

Interrogé par le journaliste de Daily Faceoff Frank Seravalli après la rencontre des directeurs généraux à Toronto, mardi, Patrik Allvin a indiqué que les négociations avec l’attaquant de 25 ans allaient de bon train.

«J’ai eu des conversations avec [l’agent de Pettersson] Pat Brisson et j’ai rencontré son agent suédois il y a quelques semaines quand j’étais en ville. Nous continuons de parler et nous regardons où vont les choses. En espérant pouvoir régler ça plus tôt que tard», a lancé le DG.

Brisson a également été sondé par Daily Faceoff, mais n’a pas tenu à en dire davantage.

«Nous continuons d’avoir des discussions, mais je préfère garder les choses discrètes pour l’instant», a mentionné le prolifique agent québécois.

Les Canucks figurent au deuxième rang de la section Pacifique grâce à un dossier de 11-3-1. Ils affronteront les Islanders de New York mercredi soir.