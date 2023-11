«Face au diable de la Côte-Nord»: voyez l’horrible parcours du père Alexis Joveneau, accusé d'avoir violé des dizaines de jeunes filles et garçons

La percutante série documentaire Face au diable de la Côte-Nord débarque sur MOI ET CIE dès vendredi, plongeant les téléspectateurs dans l’horrible parcours du père Alexis Joveneau, un missionnaire belge ayant profité des habitants de la Basse-Côte-Nord pendant des décennies pour assouvir ses pulsions.

On parle ici de pédophilie et de viols, autant à l’encontre de jeunes femmes que de jeunes hommes, mais aussi de fraudes et de mensonges, comme si rien n’arrêtait Joveneau, dont le charisme lui ouvrait toutes les portes, celles des blancs comme celles des communautés innues.

Lié aux Oblats de Marie-Immaculé, Joveneau est arrivé dans la région en 1953 et y est demeuré jusqu’à son décès, en 1992. Il aurait également déporté des Innus, forcé des mariages et décidé quels enfants étaient envoyés dans des pensionnats autochtones.

Les journalistes Magalie Lapointe et Michel Jean ainsi que la réalisatrice de Nutashkuan Jani Bellefleur-Kaltush mènent cette enquête qui donne froid dans le dos, laquelle a d’abord été proposée aux abonnés de la plateforme Vrai. Ils démontent le mythe que s’est construit Joveneau grâce à la puissance de sa fonction, lui que l’on surnommait même le pape de la Côte-Nord. Des images d’archives et des entrevues menées sur place apportent beaucoup de concret à la série documentaire réalisée par Isabelle Tincler.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

On prend la mesure de l’étendue des traumas, toujours vifs et douloureux, auprès des protagonistes interviewés.

Produits par Pixcom, en collaboration avec Québecor Média, les cinq épisodes de la série documentaire Face au diable de la Côte-Nord sont présentés à compter du vendredi 17 novembre, à 21 h, sur MOI ET CIE.

Deuxième saison de «Convoi sous zéro»

Par ailleurs, MOI ET CIE propose aussi, dès vendredi, la deuxième saison de «Convoi sous zéro», série docuréalité en 10 épisodes qui s’intéresse au mode de vie de camionneurs ayant bien des défis à surmonter sur les routes d’hiver du nord de l’Ontario. Ils desservent des communautés isolées et ont comme ennemi le temps et de difficiles conditions à affronter.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Le tout est réalisé par Éric Blouin et Bernard La Frenière, et produit par Sphère Média, en collaboration avec Québecor Contenu.

Des documentaires

Puis, aussi dès ce vendredi, mais à 22 h, MOI ET CIE mise sur neuf documentaires pour rejoindre le grand public. Il s’agit des productions Le monde selon Elon Musk, Lovaganza: la grande illusion (production originale), Devenir les Beckham, Depp contre Heard, Et maintenant (production originale), Le footballeur, sa femme et le dérapage, Weistein le procès #SalePute et Cryptoqueen: la reine de l’arnaque.