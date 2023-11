Finale de la Coupe Grey: respect mutuel et franche camaraderie entre Mike O'Shea et Jason Maas

Jason Maas, entraîneur-chef des Alouettes, et Mike O’Shea, son homologue chez les Blue Bombers, ont déjà bu ensemble dans la coupe Grey en 2012. Si seulement l’un d’entre eux a cette chance, dimanche, au terme de la finale prévue à Hamilton, jamais ils n’effaceront leurs souvenirs vécus à l’époque avec les Argonauts de Toronto.

«On a des souvenirs qu’on partage ensemble pour toujours et personne ne pourra jamais nous les enlever», a convenu Maas qui, chez les Argos, en était à sa première année comme instructeur dans la Ligue canadienne de football.

Les deux hommes ont ainsi montré une franche camaraderie, mardi matin, lors de la traditionnelle conférence des entraîneurs qui précède chacune des finales de la Coupe Grey. Tour à tour, ils ont sorti le violon en parlant de l’autre.

• À lire aussi: Finale de la Coupe Grey: la LCF assure respecter les partisans francophones et les Alouettes

«Il ne l’avouera jamais, mais il est une légende de notre sport, a notamment lancé Maas, à propos d’O’Shea. Je n’ai pas peur de le dire, il est formidable.»

Il faut reconnaître qu’O’Shea en est à sa quatrième participation consécutive à la Coupe Grey avec les Blue Bombers. L’ancien entraîneur des Alouettes Don Matthews est le seul à avoir signé un tel exploit, mais il l’a fait avec deux différentes équipes, soit Baltimore et Toronto, entre 1994 et 1997.

«Jamais je n’oserais me comparer à ces plus grandes légendes», a répondu O’Shea, lorsqu’un collègue anglophone a mis son nom dans la même phrase que Matthews et Wally Buono.

Des philosophies semblables

En lançant des fleurs à O’Shea, Maas a laissé deviner que l’entraîneur-chef des Blue Bombers fait partie de ceux qui ont influencé sa façon de diriger. En 2012, O’Shea était à la tête des unités spéciales des Argos tandis que Maas s’occupait des quarts.

«Auparavant comme joueur et maintenant comme entraîneur, on voit son professionnalisme et son dévouement à chaque jour pour son équipe, a noté Maas. “Osh” est aussi une personne magnifique et on s’en rend compte en le côtoyant au quotidien. C’est plaisant d’être avec lui et à ma première année comme entraîneur, de l’avoir eu à mes côtés et d’avoir eu des conversations constantes sur le football, mais sur la vie en général, j’ai vraiment apprécié. Dans une saison, où il y a des hauts et des bas, tu veux être entouré de gens extraordinaires. Ça rend ton travail plus facile et on retrouve ça avec “Osh”.»

«Je comprends pourquoi il a autant de succès comme entraîneur-chef, a encore vanté Maas. C’est en raison de son attention aux détails et de la façon qu’il interagit avec les gens autour de lui, il prend soin de ses joueurs et des autres entraîneurs. À mon avis, c’est ce que ça prend pour gagner et il a tout ça.»

On aurait cru que Maas, sans le vouloir, se décrivait lui-même.

«Nous étions plus jeunes, évidemment, mais on a eu beaucoup de plaisir ensemble, a pour sa part noté O’Shea, concernant Maas. Rapidement, j’ai compris à quel point Jason était un compétiteur. Parfois, je rentrais à la maison et il continuait à travailler pendant des heures, seul à son bureau.»

Darnell Sankey attire l’attention

Plus tard, ce sont les joueurs des Alouettes qui se sont pointés au Tim Hortons Field, mardi. Le club montréalais n’a pas tenu d’entraînement, mais quelques membres de l’équipe étaient présents pour les médias. Du lot, le secondeur intérieur Darnell Sankey, véritable général de l’unité défensive, attirait l’attention.

«On sait ce qu’on peut apporter, a noté Sankey, en se montrant confiant que l’unité défensive des Alouettes puisse s’imposer à nouveau, dimanche, contre l’attaque des Blue Bombers. À chaque match, on veut avoir du plaisir et s’établir en dominant en défensive. On peut créer des revirements et pas seulement effectuer des plaqués.»

Sur une note personnelle, Sankey n’a jamais été aussi près de réaliser un exploit hors du commun. Il pourrait en effet remporter deux championnats dans une seule et même année. Même Mike O’Shea n’a jamais réussi ce tour de force.

Dans le cas de Sankey, rappelons qu’il a gagné le championnat de la XFL, en mai dernier, avec les Renegades d’Arlington avant de se joindre aux Alouettes et contribuer à cette qualification jusqu’à la Coupe Grey.

Dans le calepin