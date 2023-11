Financement illégal de la contestation de la loi 21: Toronto ne portera pas le jugement en appel

La Ville de Toronto ne fera finalement pas appel de la décision de la Cour supérieure de l’Ontario, qui a établi en juillet dernier que la municipalité ne pouvait pas financer la contestation judiciaire de la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Le conseil municipal de Toronto a avisé la Cour d’appel de l’Ontario de sa décision d’abandonner les procédures d’appel le 10 novembre dernier.

Pour rappel, les élus torontois avaient adopté à l’unanimité une motion présentée par le maire de l’époque, John Tory, afin de financer le Conseil national des musulmans canadiens, le World Sikh Organization of Canada, et l’Association canadienne des libertés civiles dans leur contestation de la loi 21, qui interdit, au Québec, le port de signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité, incluant les enseignants.

Devant cette situation, quatre Québécois, l’historien décédé récemment Frédéric Bastien, ainsi que les avocats Pierre Cloutier, Simon Cadotte et François Boulianne, et le Torontois Louis Labrecque, avaient saisi la Cour supérieure de l’Ontario afin de faire déclarer illégal le versement d’un montant de 100 000$ promis par le conseil de ville de Toronto.

Quelques mois plus tard, le tribunal leur a donné raison, concluant que la municipalité de Toronto outrepassait ses compétences en voulant financer cette contestation judiciaire.

D’autres villes canadiennes, dont Calgary, London, Victoria et Winnipeg auraient également soutenu de façon directe ou indirecte les organismes qui contestent la loi québécoise, pour un montant total avoisinant un demi-millions $.

L’organisme Droit collectif Québec (DCQ) estime que ces villes doivent désormais réclamer les sommes qu’elles auraient versées, compte tenu de «l’illégalité du geste».

«J'ose espérer que les conseils municipaux concernés reconnaîtront leurs torts et entameront les procédures nécessaires afin que les organismes contestataires, s'ils ont effectivement reçu des sommes de la part de ces villes, remboursent ces dernières», a déclaré le président de DCQ, Daniel Turp, dans un communiqué de presse.

«Il en va tant de la crédibilité des opposants à la Loi sur la laïcité de l'État que de celle des responsables municipaux ayant commis ces gestes illégaux», a-t-il ajouté.

Advenant un refus de la part de ces municipalités de réclamer les sommes, l’organisme n’écarte pas la possibilité d’initier de nouvelles poursuites judiciaires.

«Dans des démocraties telles que celles ayant cours au Québec et au Canada, il est normal que tous et toutes ne partagent pas une même vision du vivre-ensemble. Cependant, tous et toutes doivent convenir de l'importance de respecter l'état de droit», a renchéri le directeur général de DCQ, Étienne-Alexis Boucher.