Il faut réfléchir avant de sortir trop vite le gaz des municipalités

L’empressement des municipalités québécoises, telles que Prévost et Montréal, à interdire l’utilisation du gaz sur leurs territoires dessert la transition énergétique. Il y a un risque de créer un chaos réglementaire qui soustrait des solutions de rechange qui assurent une résilience aux communautés pour leurs besoins en énergie, de sécurité et d’alimentation. Lorsque l’on interdit quelque chose, il faut une solution de rechange.

Le propane offre une alternative efficace et créant moins d’impact pour l’environnement, renforçant la résilience de notre réseau électrique, surtout en cas de pointes de consommation ou de coupures de courant prolongées.

Avant d’adopter des mesures similaires, il est crucial que d’autres municipalités examinent l’effet global de telles politiques sur la réduction des émissions de GES pour leurs bâtiments.

Dépendance

Le propane, qui est trop souvent associé à la bonbonne du BBQ, joue en réalité un rôle vital dans l’infrastructure énergétique du Québec. Secteurs agricoles, industriels, transports, alimentation, systèmes de chauffage: tous dépendent de cette source d’énergie, notamment dans les contextes où les technologies alternatives ne sont pas encore viables.

Cette dépendance est reconnue par le gouvernement québécois, qui a prudemment constitué une réserve stratégique dans son budget de 2022, soulignant l’importance du propane notamment pour assurer une sécurité alimentaire dans les serres et dans le séchage du grain. La consommation de propane au Québec représente 5,2 TWh, soit la production de deux grands complexes hydroélectriques, ce qui témoigne de son rôle essentiel.

Consciente de sa responsabilité, l’Association québécoise du propane (AQP) reconnaît que le Québec doit minimiser son empreinte carbone, et s’engage dans une transition énergétique judicieuse et responsable. Le propane, en tant que solution transitoire, demeure essentiel à court et moyen terme pour les secteurs clés de notre économie.

Évolution

Nous soutenons que des normes d’efficacité énergétique plus strictes, en matière d’isolation des bâtiments et d’efficacité des appareils de chauffage, auront un impact bien plus significatif sur la réduction des GES et la limitation des pointes de consommation électrique. En l’absence de réduction de ces pointes, le recours au propane demeure une nécessité. Ces mesures, plus que les interdictions formelles, exigent un engagement conséquent et réfléchi des gouvernements et des citoyens.

L’AQP s’engage à évoluer vers un propane de plus en plus renouvelable et à réduire son impact écologique. Il est essentiel de considérer le portefeuille énergétique des communautés pour déterminer les solutions les plus adaptées, sans se précipiter dans l’application de réglementations qui, bien que symboliquement fortes, pourraient s’avérer moins efficaces dans certains contextes. Nous demandons au gouvernement du Québec de lancer une réflexion à l’échelle nationale sur l’utilisation du gaz afin d’éviter une réglementation municipale précipitée en courtepointe qui met en péril la stabilité énergétique du Québec.

Notre appel est pour une transition juste et responsable, évitant une interdiction abrupte et préférant une approche où chaque source d’énergie est utilisée de façon optimale. La bonne énergie, au bon endroit, au bon moment: voilà notre credo.

L’AQP souhaite s’inscrire dans une démarche constructive et ouverte, prête à collaborer avec tous les acteurs pour que le Québec progresse vers un avenir énergétique durable et innovant. C’est dans l’union des forces et des idées que nous parviendrons à une transition équilibrée, bénéfique pour tous.

Daniel Harrisson, président, Association québécoise du propane