Arts martiaux mixtes: l'adversaire d'Olivier Aubin-Mercier a «hâte de frapper un Canadien en pleine face»

Olivier Aubin-Mercier va défendre son titre des poids légers de la Professional Fighters League (PFL) dans un peu plus d’une semaine et son adversaire lui a lancé un avertissement.

«Je suis confiant, j’ai hâte de frapper un Canadien en pleine face. Il parle de prendre sa retraite, je veux lui donner une raison de se retirer», a lancé l’Américain Clay Collard, lors d’une visioconférence mardi midi.

Collard a été concis et économe de ses mots, mais il a été clair, il a l’intention d’infliger une première défaite au Québécois, qui présente une fiche de neuf victoires en autant de combats dans la PFL depuis 2021.

Aubin-Mercier est le champion en titre des poids légers, ayant défait Stevie Ray par K.-O. lors de la finale 2022.

Les deux hommes ont rendez-vous à Washington, vendredi prochain, pour la finale qui vient avec une bourse d’un million de dollars pour le vainqueur.

Il délire

Un journaliste a fait remarquer à Collard que lors d’une récente entrevue avec Aubin-Mercier, il avait l’impression que le champion en titre ne percevait pas son adversaire comme une menace.

«Il délire, il est très mauvais à la lutte, ses frappes sont correctes, mais s’il me prend de haut, c’est une erreur», a martelé Collard.

Celui-ci était lutteur dans son adolescence et a ensuite dévié vers les arts martiaux mixtes. Il a ensuite tenté sa chance à la boxe par nécessité financière. Il est donc solide au bout du poing, tandis qu’Aubin-Mercier est un judoka accompli. Comment peut-il dominer son adversaire?

«Il va devoir contrôler la distance, il faut être proche pour le judo, il devra se sortir de mes mains pour utiliser son judo et elles sont dangereuses», a prévenu Collard.

Dur cogneur

Collard en est lui aussi à sa troisième saison au sein de la PFL et il présente un dossier de six victoires et deux défaites. Il est cependant parfait en trois combats en 2023.

En demi-finale, il a disputé un combat d’anthologie face à Shane Burgos, dans lequel il a décoché plus de 430 coups lors des trois rounds de cinq minutes.

Pendant ce temps, Burgos s’attaquait à ses jambes avec des coups de pied et Collard a terminé l’affrontement sur une jambe.

«Je l’aurais fini au deuxième round si je n’avais pas été blessé. Ses coups aux jambes m’ont blessé. Je ne garde aucune trace de ces blessures, j’étais correct quelques jours après», a-t-il insisté.

Aubin-Mercier a pour sa part eu raison du Brésilien Bruno Miranda par K.-O. technique dans l’autre demi-finale.

Le combat espéré

Clay Collard n’a pas été flamboyant dans cette entrevue, contrairement à Bubba Jenkins et à Chris Wade, deux poids plume, qui se sont invectivés pendant une bonne quinzaine de minutes avant que vienne le tour de Collard.

Le combattant originaire de l’Utah a préféré s’en tenir à des déclarations courtes et modérées, mais il a révélé qu’il retrouve en finale l’adversaire qu’il souhaitait.

«J’ai dit dès le début que ça serait moi contre lui en finale et ça sera moi qui l’emporterai.»

Si pour Aubin-Mercier c’est probablement le chant du cygne, c’est loin d’être le cas pour Collard, qui voit grand et qui trouve sa motivation ailleurs que dans la somme d’un million de dollars qui sera versée au gagnant.

«Je travaille pour devenir champion depuis que j’ai commencé. L’argent est un boni. Je suis beaucoup plus motivé par la possibilité de remporter un titre mondial que par le million de dollars.»

Collard a d’ailleurs mentionné qu’il avait l’intention de s’acheter une maison s’il l’emportait parce que celle qu’il possède est rendue trop petite pour sa famille.