La belle-mère punk de Québec solidaire: Catherine Dorion

Québec solidaire a franchi un nouveau cap en accueillant sa propre belle-mère. Comme les partis traditionnels, les solidaires ont maintenant leur figure critique interne, quelqu’un qui, après avoir fait partie de l’équipe, prend plaisir à venir semer le trouble de temps en temps pour rappeler son existence.

Rebelle

Catherine Dorion incarne parfaitement cette belle-mère punk de Québec solidaire. Révolutionnaire dans l’âme, elle cherche à déranger, à secouer les consciences sans jamais être elle-même dérangée. Elle aime donner des leçons et s’attriste lorsque sa vision n’est pas comprise, lorsqu’on ne suit pas le chemin qu’elle propose, voire qu’elle impose. Anti-establishment et anti-institution, elle veut changer les choses radicalement, ici et maintenant, même au sein des institutions qui nous définissent en tant que peuple profondément démocrate et qui constituent notre socle et notre fondement.

Mme Dorion a récemment fait parler d’elle en publiant un livre dans lequel elle critique à peu près tout le monde: Gabriel Nadeau-Dubois, les médias, l’Assemblée nationale, etc. Cette avalanche de critiques tombe à point nommé, alors que Québec solidaire est en pleine course pour choisir son nouveau porte-parole, et que GND devrait être reconduit dans son rôle de co-porte-parole masculin lors d’un congrès imminent.

Photo Stevens LeBlanc

Culte de sa personne

Mais l’avenir de Québec solidaire et de la gauche progressiste importe peu à Mme Dorion. Elle se moque que ses anciens collègues croient en le pouvoir de l’engagement politique et souhaitent s’y consacrer. Elle se moque que QS cherche à faire des progrès quotidiens pour les plus vulnérables. Non, Mme Dorion préfère jouer une mauvaise pièce de théâtre où elle est la vedette, mettant en avant son culte du ressenti. Elle dénonce les médias tout en cherchant désespérément les caméras et les micros.

Il est difficile de comprendre les motivations de Catherine Dorion lorsqu’elle s’est lancée en politique. Il est tout aussi difficile de comprendre ce qu’elle cherche à accomplir avec ses attaques sournoises contre son ancienne famille politique. Une chose est certaine: sa posture de victime n’est pas convaincante.