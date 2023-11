Le duo montréalais Milk & Bone derrière la trame sonore du jeu vidéo «Atom Eve»

Le duo montréalais Milk & Bone ajoute une corde à son arc en signant la trame sonore du jeu vidéo Atom Eve, inspiré d’un personnage de la série d’animation Invincible sur Amazon Prime Video.

Dans les deux extraits lancés mardi – la chanson-thème Don’t Have Fear et Dare To Dream –, on retrouve la touche électro-pop de Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne.

Lancé le 14 novembre, le jeu Atom Eve met à l’honneur une superhéroïne d’Invincible, Samantha Eve Wilkins. La série d’animation est tirée de bandes dessinées de Robert Kirkman.

«Nous avons mis un X sur notre bucket list. Nous avions envie depuis longtemps de créer de la musique pour un jeu vidéo. Créer pour un jeu, un médium différent de ce qu’on fait pour Milk & Bone, nous permet de travailler autrement. On a l’impression de jouer», confient les musiciennes.

Le duo Milk & Bone, qui a déjà signé de la musique à l’image pour le cirque, le cinéma et la télévision, a quelques albums à son actif: Little Mourning (2015), Deception Bay (2018) et Chrysalism (2022).

Le duo travaille également sur la trame sonore d’un autre jeu vidéo, qui sera disponible en 2025.

La trame sonore complète d’Atom Eve sera disponible le 1er décembre.