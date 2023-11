Lennikim lance «Things I Want», une première chanson originale en quatre ans

Nouveau look, nouveau son. Le Québécois Lennikim fait son grand retour à la musique avec Things I Want, premier extrait d'un EP en anglais attendu en 2024.

Les fans de Lennikim l’attendaient depuis longtemps, ce grand retour; la dernière offrande de leur idole – un EP intitulé 18 – remonte à septembre 2019. Mais les mois suivant cette sortie ont été particulièrement difficiles pour le jeune chanteur qui a traversé un épisode dépressif majeur, doublé d’une anxiété sévère, deux troubles diagnostiqués au printemps 2020.

Il revient donc de loin. Et c’est l’écriture qui a été sa bouée durant cette épreuve, sa plume l’aidant à se remettre sur pied.

«Je vais bien aujourd’hui, mais ça a été une période très difficile. C’est ce qui est incroyable avec la musique; on peut prendre toute sa douleur et la transformer en art», opine Lennikim en entretien au Journal.

L'envie «d'aller ailleurs»

Désormais affranchi des démons de son passé – et du trait d’union qui scindait jadis son prénom –, Lennikim est fin prêt pour un retour sous les projecteurs... en ses propres termes. Il a récemment repris le contrôle de sa carrière, rompant les liens avec l’étiquette Warner sous laquelle il évoluait depuis plusieurs années. Une décision mutuelle, précise-t-il, mais qui lui octroie désormais une liberté créative totale.

Ça, ça se ressent déjà avec Things I Want, un nouvel extrait s’inscrivant dans la lignée de ses contemporaines Billie Eilish ou encore Olivia Rodrigo. Le clip accompagnant la chanson – déjà vu à près de 50 000 reprises moins d'une semaine après sa sortie – marque également une transition importante dans l'esthétique visuelle de Lennikim.

«J’ai grandi avec les chansons de Prince, Björk, Lady Gaga... Je voulais proposer des clips au contenu plus frappant sur le point visuel. J’ai envie d’aller complètement ailleurs, de surprendre», indique le chanteur.

Les images tournées par la cinéaste Marianne Farley présentent en effet un Lennikim transformé, autant physiquement que dans ses propos. Non seulement sa tignasse brune a été teinte en blond, mais le chanteur y montre les dents, laissant tomber quelques jurons en anglais («le mot en f», comme le disent si bien les Américains).

Contraste assumé

Le contraste, il l’avoue, est flagrant. Il est aussi pleinement voulu et assumé. Lennikim cherche aujourd'hui à projeter une image plus mature et plus près de sa propre identité. Et celle-ci n'a plus rien à voir avec le jeune adolescent au look propret révélé à The Voice Kids, en France, à l’âge de 13 ans.

«Je vois les commentaires de gens qui m’avaient un peu perdu de vue et qui ne me reconnaissent pas. C’est normal. Je suis adulte, j’ai 22 ans. J’ai besoin de montrer que je suis complètement ailleurs, montrer qui je suis réellement», avise-t-il.

Things I Want vient donc jeter les bases d’un tout prochain EP, attendu en mars 2024. S’il tient à en garder le titre secret, Lennikim promet que les six chansons viendront aborder des sujets aussi intimes que ce premier extrait. Il a lui-même contribué à l’écriture et la composition de chacune des pièces.

«J’ai écrit tellement de chansons pendant la pandémie. Je parle de peines d’amour, de sexualité, de dépression... Je n’ai plus envie de me retenir. Les chansons sont toutes uniques et différentes, mais elles forment un tout très cohérent», avance-t-il.

Bientôt à la télé

D’ici là, c’est dans nos téléviseurs qu’on pourra retrouver Lennikim grâce à FEM, nouvelle série réalisée par Marianne Farley attendue sur les ondes d’Unis TV à compter de février. Il y prêtera ses traits au personnage de Zav, un adolescent qui explore sa féminité et son identité de genre à travers la musique.

Un projet qui lui permet de jouer la comédie, certes, mais également de pousser la note dans plusieurs scènes.

«Zav veut aller au Conservatoire de musique de Montréal, alors la musique occupe une grande place dans l’émission. Ça me donne l’occasion de faire des chansons originales créées par Emmanuel Alias et Camille Poliquin, Milk & Bone et Kroy, mais aussi des reprises», précise Lennikim.