L’entraîneur de l’Avalanche très heureux que Jonathan Drouin retrouve sa touche

Au plus grand plaisir de l’Avalanche du Colorado, Jonathan Drouin a marqué lundi son premier but avec l’équipe l’ayant embauché l’été dernier et l’instructeur-chef Jared Bednar espère que cette réussite constitue le présage d’une séquence intéressante en attaque.

Au troisième tiers d’un gain de 5 à 1 aux dépens du Kraken de Seattle, le Québécois a bien accepté la remise de son coéquipier Nathan MacKinnon, celui qui l’a aidé à exceller dans les rangs juniors. Il a donc inscrit son premier filet dans la Ligue nationale de hockey depuis le 21 mars, quand il évoluait avec le Canadien de Montréal.

S’il a éprouvé des ennuis cette saison, le Québécois de 28 ans souhaite construire sur les éléments positifs pour se relancer : il compte seulement un but et deux mentions d’aide en 12 parties et s’est déjà retrouvé sur la galerie de presse à quelques reprises. Autant pour lui que pour son équipe, la recette du succès est concise selon ses dires.

«Je pense que nous avons gardé les choses simples. Nous avons décoché des tirs vers le filet, tout en créant de la circulation. Cela nous a permis de dominer les deux dernières périodes», a commenté Drouin au site NHL.com, lui qui a amassé 29 points, incluant deux aides, en 58 duels avec le Tricolore en 2022-2023.

Ayant décroché sa 300e victoire en carrière, Bednar a évidemment noté ce but de l’attaquant qui détient un contrat d’un an et de 825 000 $. «Comme entraîneur, vous voulez voir tous vos joueurs récompensés pour leur travail acharné, a-t-il affirmé. Pour ce faire, l’un des moyens est de leur accorder plus de temps d’utilisation, mais une production adéquate représente leur objectif et ce qu’il vous faut pour remporter des matchs.»

Des hauts et des bas

Effectivement, l’Avalanche ne peut rien tenir pour acquis. Avant de triompher à Seattle, le club a encaissé une dégelée de 8 à 2 à domicile contre les Blues de St. Louis, samedi. Même s’il occupe le deuxième rang de la section Centrale de la Ligue nationale avec un dossier de 9-5-0, il devra maintenir la cadence et éviter d’autres raclées du genre. Et Bednar avait été plutôt clair à ce propos au terme de la performance désastreuse de sa troupe.

«Ce fut la pire période de hockey que je n’aie jamais vue de la part de notre formation, avait-il qualifié aux médias en évoquant le dernier engagement de samedi. Des gars ont abandonné et n’ont pas accompli ce qu’ils devaient, se sentant désolés.»

Le Colorado accueillera les Ducks d’Anaheim, mercredi.