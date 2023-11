Les enjeux du transport collectif à Québec

La mise sous tutelle du projet de tramway de la ville de Québec nous amène à conclure que le gouvernement du Québec espère que la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ-infra) devienne pour le transport collectif, ce que fut SNC-Lavalin pour les barrages hydroélectriques.

À ce jour, la réputation de CDPQ Infra est plus un enjeu que celle du projet de tramway à Québec, qui n’a pas à rougir des comparaisons face aux projets de REM à Montréal.

En effet, les premières réalisations de la filiale de la Caisse furent pour le moins chaotiques. Pensons au REM de l’ouest de Montréal qui fut certes réalisé en moins de 5 ans, mais avec une technologie qui fait « grincer des dents » pour les utilisateurs et les voisins près du circuit. Bruit assourdissant, pannes régulières, absence de bonne communication avec sa clientèle et j’en passe, tout cela ressemble à un projet bâclé que plusieurs appellent « phases de rodage ».

Capitale fière

Souvenons-nous que le gouvernement du Québec a enlevé à CDPQ-Infra le projet du REM de l’est de Montréal dont l’acceptabilité sociale était inexistante. Ce projet prévoyait des structures de pylônes monstrueuses dans le centre-ville de la métropole et dans les quartiers habités tout le long du trajet. Résultat? Rejet unanime des élus municipaux et provinciaux et un net désaveu de la filiale de la Caisse. D’autres projets devaient émerger, sur la Rive Sud de Montréal et à Laval, mais ceux-ci semblent pour l’instant en mode pause ou arrêt.

Je dois avouer humblement que j’avais proposé dès 2017 dans une opinion publiée dans deux grands quotidiens puis une autre en 2020 dans un mémoire au BAPE, que la Caisse de dépôt devrait être le maître d’œuvre du projet non seulement du tramway, mais aussi du réseau de transport régional et de l’hypothétique 3e lien.

Pourquoi? Parce que dès le début de la mise en place du bureau de projet de la ville de Québec et de sa comparution devant le BAPE, il m’apparaissait évident que la ville de Québec ne pourrait diriger seule un tel projet, surtout en s’isolant face au gouvernement du Québec et de la ville de Lévis. Québec est une capitale fière et le massacre de son patrimoine forestier urbain a dès le départ attisé la méfiance des citoyens qui voyaient dans le tramway une menace à la protection de leur environnement.

Acceptabilité sociale

Si j’avais à recommander une voie de passage à la CDPQ-Infra pour obtenir l’acceptabilité sociale de la population de la région de Québec, voici un canevas de réflexion :

1ère étape : Fusionner les deux sociétés de transport en commun de la rive nord (RTC) et de la Rive-Sud (société de transport de Lévis)

2e étape : Offrir dans un premier temps un service rapide par bus (SRB) avec des voies réservées aux 15 minutes et gratuit aux heures de pointe sur les grandes autoroutes de la capitale afin que les citoyens goûtent au transport en commun rapide et efficace. Financer les coûts de ce service en taxant les frais de stationnement des édifices à bureaux publics ou privés.

3e étape : Relier les deux centres-villes par un SRB en passant par le Pont de Québec

4e étape : Établir une voie de contournement entre les deux rives à l’est en passant par l’île d’Orléans

5e étape : Construire une première phase du tramway entre Cap-Rouge et la colline parlementaire, puis une 2e phase entre la colline parlementaire et Beauport. Enfin une 3e phase entre la colline parlementaire et Charlesbourg.

En somme, le tramway devient ainsi le point de contact de différents trajets de SRB provenant des axes autoroutiers. Le Pont de Québec et la voie de contournement sur l’île d’Orléans permettent enfin un lien rapide entre Lévis et Québec.

Photo fournie par Jean Baillargeon

Jean Baillargeon, Expert-conseil en analyse et communication stratégiques