Les nouvelles pièces à l’effigie du roi Charles III dévoilées

À l’occasion du 75e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III, la Monnaie royale canadienne a dévoilé mardi les pièces de monnaie à son effigie que les Canadiens auront la chance d’échanger à compter du mois de décembre.

Avec sa chevelure légèrement frisottée et son nez droit, Charles III apparaîtra de profil et sera vêtu d’un accoutrement moderne et sobre, l’ensemble chemise-veston-cravate.

Son visage est tourné vers la gauche, soit du côté opposé à celui du monarque précédent, la défunte reine Élizabeth II, comme le veut la tradition britannique.

Photo tirée de Facebook | Monnaie royale canadienne

Une première pièce de 1 $ a été frappée mardi à l’usine de la Monnaie royale canadienne, à Winnipeg, où sont frappées environ 1 milliard de pièces par année.

La Banque du Canada doit elle aussi remplacer la figure, un processus qui pourrait prendre quelques années. Celle-ci a apparu sur les billets et les pièces de monnaie pendant 7 décennies.

Le Canada à contre-courant

De nombreux pays membres du Commonwealth – dont l’Australie et au moins six pays des Caraïbes – ont décidé de ne plus afficher la tête du monarque sur leurs pièces après le décès d’Élizabeth II l’année dernière.

Avec l’Australie (qui maintiendra toutefois le profil du roi sur ses billets de 20 $), les îles d’Anguilla, d'Antigua-et-Barbuda, de la Dominique, de la Grenade, de Montserrat, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les Grenadines se sont saisies de cette période de transition pour effectuer le changement.

D’autres ont coupé les ponts il y a longtemps, comme la Jamaïque, qui a pris la décision en 1969.

Tout comme la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, le Canada demeure rattaché à la tradition, le premier ministre Justin Trudeau ayant développé un attachement envers Élizabeth II dès son enfance comme fils de l’ancien premier ministre.

Les Canadiens, eux, sont d’un autre avis: un sondage Angus Reid mené avant le couronnement du Roi en mai dernier établissait à 62 % le nombre de gens opposés à l’idée de voir le nouveau monarque succéder à sa mère sur leur argent.

Sans surprise, c’est au Québec que l’opposition à tout ce qui relève de la Monarchie est le plus bas au sein de la fédération.

Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon ont adressé leurs félicitations à Charles III dans deux déclarations séparées mardi.

«Le gouvernement aurait pu préférer d’autres symboles, plus cohérents avec les valeurs démocratiques que chérissent les Québécois, mais il a une fois de plus erré, en choisissant un symbole monarchique, d’une institution issue du passé, qui n’a aucune légitimité démocratique et qui est rejeté par une majorité de Canadiens et une majorité encore plus nette de Québécois», a déclaré Rhéal Fortin, porte-parole du Bloc québécois en matière de Monarchie.