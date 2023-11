Météo au Québec: journée grise parsemée d’averses de neige pour quelques régions

La journée de mardi sera synonyme de grisaille pour une très grande partie de la province alors qu’Environnement Canada prévoit quelques averses de neige éparses sur le territoire.

Le ciel sera ainsi «généralement nuageux» dans la majorité des secteurs de l’ouest du Québec, tandis que des températures de 5 degrés accompagneront des vents de l’ouest à 20 km/h dans le grand Montréal, selon l’agence fédérale.

Des prévisions similaires sont annoncées dans Lanaudière, à Saint-Jérôme et dans les Laurentides, mais aussi dans le centre du Québec en Estrie, à Drummondville et en Mauricie, où des maximales au-dessus du point de congélation pourraient faire frissonner les habitants avec un refroidissement éolien variant entre -3 et -7, selon le secteur.

Même son de cloche du côté de la Capitale-Nationale, en Beauce et à Charlevoix, où le mercure sera cependant un peu plus bas, affichant un maximum de 1 degré sur le thermomètre, avec un refroidissement éolien qui pourrait faire descendre la température dans les -12 à -13 le matin.

Quelques secteurs, comme Pontiac, Témiscamingue, La Tuque et le Lac-Saint-Jean annoncent également 30 à 40% de probabilité d’averses de neige en matinée mardi, avec un après-midi nuageux, à l’image du reste de la province.

Des prévisions similaires attendent également l’est de la province, dont certains secteurs comme Sainte-Anne-des-Monts – Grande-Vallée connaîtront des probabilités d’averse de neige allant jusqu’à 60%.