Meurtre d’une jeune femme à Québec: un adolescent de 16 ans arrêté un mois plus tard

La police de Québec a annoncé mardi l’arrestation d’un jeune homme de 16 ans en lien avec l’agression sexuelle armée et le meurtre de Daphnée Jolivet, une jeune femme de 19 ans retrouvée sans vie dans un sous-sol le mois passé.

«Il s’agit du même individu qui avait été arrêté peu de temps après le meurtre pour conduite avec les capacités affaiblies et vol de véhicule», a précisé le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) par communiqué mardi matin.

Le 26 octobre dernier, Daphnée Jolivet, 19 ans, avait été retrouvée sans vie dans le sous-sol d’une maison unifamiliale de la rue Geneviève-Lamarre dans la ville de Québec, aux côtés d’un jeune de 16 ans en état critique.

Ce soir-là, c’est un autre adolescent 16 ans, qui avait été pincé au volant d’un véhicule volé alors qu’il présentait des facultés affaiblies à peine 500 mètres plus loin, qui avait mené les autorités jusqu’au domicile.

Lundi, les enquêteurs de l’Unité des crimes graves ont ainsi procédé officiellement à son arrestation.

Le jeune homme, dont l’identité n’a pas été révélée en raison de son âge, devrait comparaître cet après-midi à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, selon le SPVQ. Il fait face à des accusations de meurtre au premier degré et d’agression sexuelle armée sur Daphnée Jolivet, ainsi que tentative de meurtre et voies de fait graves à l’endroit de l’autre adolescent.

«En outre, l’enquête et les indices recueillis démontrent que le suspect aurait agi seul et qu’il n’existerait aucun lien entre lui et les victimes», a précisé le corps policier par écrit.

Il s’agissait du sixième homicide survenu sur le territoire du SPVQ cette année.