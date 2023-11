Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 15 novembre qui valent le détour.

Tennis : Carlos Alcaraz c. Andrey Rublev

AFP

Rublev a joué du tennis de grande qualité ces derniers mois pour décrocher son billet pour les finales de l’ATP, mais il a également hérité d’un groupe très difficile. Après avoir été facilement battu par Daniil Medvedev, le cinquième favori croisera sur sa route un autre ancien numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol a lui aussi connu la défaite à son premier match de poules face à Alexander Zverev. Il s’agira d’un premier duel compétitif entre les deux hommes, mais Alcaraz, le deuxième meilleur joueur du circuit masculin, part avec une longueur d’avance.

Prédiction : Victoire de Carlos Alcaraz – 1,50

Hockey : Ducks d’Anaheim c. Avalanche du Colorado

Getty Images via AFP

Les Ducks (3,11) et l’Avalanche (3,34) sont au milieu du peloton dans la Ligue nationale au niveau des buts inscrits par rencontre. Cette saison, le Colorado a montré qu’il pouvait marquer, mais aussi accorder énormément de filets à l’adversaire. Ils ont d’ailleurs subi des revers de 7 à 0 et de 8 à 2 au cours des deux dernières semaines. La porte est donc ouverte pour Anaheim. Frank Vatrano est un feu cette année avec deux tours du chapeau en octobre. Il a touché la cible deux fois contre les Sharks de San Jose, dimanche. Les jeunes Mason McTavish, Leo Carlsson et Troy Terry marquent aussi souvent.

Prédiction : Plus de 6,5 buts seront inscrits

Hockey : Kraken de Seattle c. Oilers d’Edmonton

Getty Images via AFP

Les Oilers sont de retour sur les rails avec deux victoires consécutives, dont une devant leur nouvel entraîneur-chef, Kris Knoblauch. Connor McDavid et Leon Draisaitl ont uni leurs efforts pour redonner quelques moments de réjouissances à une équipe qui s’est installée dans les bas-fonds de l’Association de l’Ouest. Le Kraken a pour sa part perdu ses deux derniers duels, dont un au pointage de 4 à 1 devant les Oilers, samedi.

Prédiction : Victoire des Oilers d’Edmonton – 1,52