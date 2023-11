Prestation de décès: attention car elle est imposable

Retraite Québec verse un montant pouvant aller jusqu’à 2500$ pour aider à payer les frais funéraires. Mais attention, il y a des critères à respecter et il faut savoir que cette prestation est imposable.

Marie-Josée, l’une de nos lectrices, nous a écrit récemment pour en savoir davantage sur la prestation de décès versée par Retraite Québec. Elle s’étonne qu’au moment de la mort de sa mère puis de son frère quelques années plus tard, il ait fallu payer de l’impôt sur la prestation de 2500$ allouée dans les deux cas. Elle se demande s’il n’y a pas eu une erreur et si le gouvernement est bien en droit de réclamer de l’impôt sur cette somme.

François Boulanger, actuaire et coordonnateur, développement de programmes chez Retraite Québec, nous explique ce qu’il en est.

À qui est versée la prestation?

Il faut bien comprendre que la prestation de décès n’a pas pour but de payer l’ensemble des frais funéraires. On devrait plutôt la considérer comme un complément, et non pas comme une prise en charge des frais dans leur totalité. En partant de ce principe, on s’évitera ainsi les déceptions éventuelles.

Qui reçoit les montants accordés? La personne ou l’organisme de charité qui a payé les frais funéraires, ou les héritiers. D’autres personnes peuvent aussi la toucher s’il n’y a pas d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession.

«Dans les 60 premiers jours après le décès, la prestation est réservée au payeur des frais funéraires. Cela peut être un membre de la famille, mais pas nécessairement, il peut s’agir d’un tiers. Il faudra présenter la demande accompagnée des preuves de paiement des frais funéraires», indique François Boulanger. Si les frais sont inférieurs à 2500$, la différence pourrait être attribuée aux héritiers qui en font la demande s’ils n’ont pas renoncé à la succession.

À partir du 61e jour et jusqu’à cinq ans après le décès, lorsqu’aucune demande n’a été effectuée pour la prestation, celle-ci sera versée à la première personne qui la réclame: payeur des frais funéraires, liquidateur de la succession, héritier ou une autre personne.

Qui paye l’impôt?

Pour répondre à la question de notre lectrice: oui le montant de la prestation est imposable et devra être déclaré dans le revenu de la succession, et ce peu importe à qui a été versée la prestation. «Ce n’est pas la personne qui a reçu le chèque qui sera imposée, mais la succession qui va payer l’impôt sur ce montant lors de la production de sa déclaration fiscale», précise François Boulanger. Si la succession est insolvable, il n’y aura pas d’impôt à débourser.

Sachez que la plupart des thanatologues peuvent effectuer la demande de prestation directement auprès de Retraite Québec.

À quelles conditions a-t-on droit à la prestation?

Pour être admissible à la prestation, la personne décédée doit avoir cotisé au RRQ suffisamment longtemps, soit pendant 10 ans ou pour au moins le tiers de la période de cotisation, et ce pour un minimum de trois ans. Par exemple, si une personne décède à l’âge de 29 ans, sa période de cotisation sera de 12 ans (entre 18 et 29 ans). Dans ce cas, elle devra avoir cotisé durant le tiers de sa période de cotisation, c’est-à-dire durant quatre ans.

La période de cotisation, que l’on travaille ou pas, commence le mois suivant son 18e anniversaire ou le 1er janvier 1966 si l’on a fêté ses 18 ans avant cette date. La période se termine à la fin du mois précédant le début du versement du RRQ, ou à la fin du mois du 70e anniversaire de naissance, ou à la fin du mois durant lequel la personne est décédée.

Même si la personne n’a pas cotisé assez longtemps, sous certaines conditions, il est possible de demander une prestation spéciale pour frais funéraires au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

CONSEILS: