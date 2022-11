Réussir à implanter des pratiques optimales de compostage à l’échelle d’une artère commerciale de quartier

Au cours de la dernière année, la Société de développement de l’avenue du Mont-Royal (SDAMR), avec l’appui de RECYC-QUÉBEC, a mis en œuvre un projet pilote de compostage en I.C.I. (Institutions-Commerces-Industries).

Depuis le 5 novembre 2021, la SDAMR a testé, dans 22 entreprises et commerces issus de différents secteurs de l’Avenue, un nouveau modèle de compostage basé sur un processus d’amélioration continue, afin de détourner un maximum de matières compostables des déchets ultimes et de réduire au maximum le contenu du bac de compost.

Objectifs du projet pilote d’une durée de 18 mois:

Détourner 100 tonnes de déchets compostables des déchets ultimes;

Identifier des filières de détournement potentielles afin de réduire au maximum le volume du bac de compost.

Comment ça fonctionne?

Implantation sur-mesure

Diagnostiquer, commerce par commerce les besoins en matériel, en fonction de l’espace disponible et du type de commerce (types et tailles de bacs);

Tenir compte du le milieu de vie du quartier et de la proximité avec les résidents – endroits dédiés pour l'entreposage des bacs, collecte en camion-cube pour plus d'agilité dans les ruelles étroites, pose de cadenas sur les bacs pour éviter les contaminations;

Former en continu les commerçant(e)s, les gérant(e)s et les équipes aux procédures de compostage.

Pesée, caractérisation et filières de détournement

Peser l’ensemble des déchets pour établir un bilan précis de ce qui a été collecté, deux fois par semaine, dans chacun des commerces;

Caractériser l'ensemble des déchets pour repérer les déchets ultimes qui n'ont rien à faire dans le compost;

Identifier les matières qui peuvent être détournées par des filières déjà existantes en économie circulaire, suivant le principe de lutte au gaspillage alimentaire : la drêche de bière pour la culture de champignons, l'écorce d'agrumes dans la teinture de tissus, etc.

Amélioration continue

Ajuster les besoins en matériel à la suite des pesées et de l’identification de filières de détournement à mettre en place dans chaque commerce;

Mettre à jour la formation des employés sur les procédures de compostage.

Des résultats engageants pour l’avenir

À la fin du projet, le 31 janvier 2023, plus de 130 tonnes de matières organiques auront été détournées des déchets ultimes, 30 tonnes de plus que l’objectif initial.

80 % du total des matières organiques générées sont compostées alors que les cibles pour le Grand Montréal sont d’atteindre 60% en 2025.

Seulement 1% de matières contaminantes ont été trouvées dans les bacs de compost lors des caractérisations.

Transformation vers un compost de qualité AA (Ontario Compost Quality Standards Guidelines), réintroduit dans l’agriculture destinée aux humains.

Un projet innovant et inspirant: bon pour la planète, bon pour l’économie et bon pour la communauté.

Ce projet a été soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l’appel de propositions Réduction, récupération et recyclage des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions qui est financé par l'entremise du Fonds d’électrification et de changements climatiques.