Un autre tête-à-tête confirmé entre Gary Bettman et le «ministre des Nordiques»

Il n’est pas nécessaire d’allumer des lampions et de faire des incantations pour provoquer le retour des Nordiques, mais le ministre Eric Girard a confirmé qu’il allait bien rencontrer le commissaire de la LNH Gary Bettman à New York, à la fin novembre.

Celui qui est surnommé le «ministre des Nordiques» avait dévoilé récemment son intention d’aller voir Bettman puisqu’il sera déjà dans la Grosse Pomme pour la conférence de Bloomberg, le 29 novembre.

En marge de l’annonce sur la venue des Kings au Centre Vidéotron, il a mentionné que son souhait serait exaucé, sans révéler plus de détails sur cet autre rendez-vous entre les deux hommes.

«Ça fait plusieurs fois que je vois messieurs Bettman et [Bill] Daly et l’ordre du jour, c’est toujours la même chose: rappeler que le Québec a changé, que nous avons une économie dynamique, des finances publiques solides, des grandes entreprises, des amateurs de hockey, une infrastructure des ligues majeures et que nous aimerions avoir une équipe. Que si un jour nous avons une opportunité, nous allons répondre: présents», a-t-il indiqué.

Getty Images via AFP

Pas d’occcasion

M. Girard a pris soin de rappeler qu’il n’y avait présentement aucune occasion, qu’il s’agisse d’une équipe d’expansion ou à vendre, mais que Québec «est une ville de hockey et qu’on veut des événements».

Il a par ailleurs mentionné qu’il croit Geoff Molson sur parole lorsque le propriétaire du Canadien promet qu’il se rangerait derrière Québec si une possibilité se présentait.

«Je n’ai pas de raison de douter. L’effervescence que la présence d’une deuxième équipe aurait, serait importante pour le hockey au Québec, mais aussi pour le Canadien de Montréal», a-t-il dit.

Vers un groupe d’investisseurs

Le chef d’exploitation du groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay, a pour sa part réitéré l’intérêt de l’entreprise à se porter acquéreur d’une équipe.

Ce dernier a aussi rappelé que la valeur des franchises a drastiquement augmenté dans les dernières années et qu’un partenariat avec d’autres investisseurs serait bienvenu.

«À l’époque, nous étions les seuls acheteurs. Est-ce que maintenant, il y aurait des groupes de propriétaires? On le voit partout dans la Ligue nationale présentement. L’intérêt est là, mais la manière d’y arriver pourrait être différente», a-t-il résumé.

«On n’a jamais démissionné, mais il n’y a pas d’expansion ni d’équipe qui déménage. On s’est toujours tenu loin des fausses promesses aux gens de Québec. On le sait qu’ils ont été déçus dans le passé. Cependant, on est une compagnie financièrement solide et l’intérêt est toujours là», a-t-il ajouté.

Un marché sérieux

Photo Stevens LeBlanc

De son côté, à titre de président des Kings de Los Angeles et d’ancien attaquant vedette qui a maintes fois joué à Québec, Luc Robitaille se dit convaincu que la LNH ne se moque pas de Québec et traite son intérêt avec sérieux.

«À chaque fois qu’il y a des discussions, plusieurs villes reviennent et Québec est toujours une ville qui est nommée», a assuré celui qui est présent à la table lors des assemblées des gouverneurs de la LNH.

«Je n’ai jamais oublié d’où je viens. Chaque fois qu’on me demande, je dis que Québec est une ville exceptionnelle. Je me souviens d’avoir joué contre les Nordiques. C’était toujours le fun et les joueurs aimaient ça venir ici. Si je me fais demander, je suis toujours une personne qui va dire que le hockey est spécial ici», a-t-il ajouté.