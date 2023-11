Une grève des profs «historique» qui pourrait être longue

À partir de mardi, 40% des écoles de la province seront fermées pour une période indéterminée en raison d’une grève générale illimitée de 65 000 enseignants, une première au Québec depuis 40 ans. Les parents concernés devront prendre leur mal en patience : la grève pourrait être longue, selon des intervenants consultés par Le Journal.

Toutes les écoles publiques de la province seront fermées la semaine prochaine pendant au moins trois jours, les 21, 22 et 23 novembre, en raison de la grève du personnel scolaire représenté par le Front commun.

Le jeudi 23 novembre, les enseignants affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (voir détails plus bas) déclencheront toutefois une grève générale illimitée, à défaut d’avoir conclu une entente avec le gouvernement Legault d’ici là.

Ce scénario est devenu bien concret mardi pour des milliers de parents des centres de services de Montréal, de la Pointe-de-l’Île et de la Capitale qui ont reçu un avis par courriel les informant de la suspension des cours à partir du 21 novembre «pour une période indéterminée».

Ce n’est qu’une question de jours avant que d’autres parents de Laval, de Québec, de l’Outaouais, des Laurentides et de la Montérégie ne reçoivent le même avis.

Un débrayage «historique»

Il s’agira d’un débrayage «historique», selon la FAE, puisque la dernière grève générale illimitée des enseignants remonte à 1983.

«Mais ce qui est différent de ce qui s’est passé il y a 40 ans, c’est que cette fois-ci, les profs se battent pour la survie des services publics, (...) parce qu’ils croient que les services aux élèves se sont dégradés à un point tel qu’il n’y a pas d’autres solutions pour faire changer les choses», affirme la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.

Au cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on affirme avoir déjà mis sur la table des «solutions concrètes» pour diminuer la charge de travail des enseignants et améliorer la qualité des services éducatifs, comme l’ajout d’aide à la classe à temps partiel dans 15 000 groupes du primaire et la mise en place de projets pilotes au secondaire. L’objectif est d’en arriver à une entente «avant les Fêtes», répète-t-on.

Deux à trois semaines de grève?

La dernière offre présentée par Québec est toutefois encore très loin des revendications syndicales. Dans les écoles, où la pénurie d’enseignants fait mal, le ras-le-bol est grand et les profs, plus mobilisés que jamais, raconte-t-on.

Plusieurs s'efforcent même ces jours-ci de «passer de la matière» plus vite que prévu en classe, anticipant «plusieurs journées de grève», a-t-on indiqué au Journal.

Les positions des deux parties semblent si irréconciliables présentement que le conflit pourrait même durer «facilement de deux à trois semaines», selon une source qui a été impliquée pendant plusieurs années dans les négociations du réseau scolaire, du côté patronal.

Cette source considère d'ailleurs que l’offre monétaire du gouvernement (qui prévoit des augmentations salariales de base de 10,3% sur cinq ans et un montant forfaitaire de 1000$) «n’a pas d’allure» dans le contexte actuel, alors que Québec réclame toujours des compromis dans l’organisation du travail des enseignants.

«Normalement, la flexibilité, ça se paye. Là, ils veulent le beurre et garder l’argent du beurre», lance cette source qui a refusé d'être identifiée.

La bataille de l’opinion publique

L’issue de cette négociation pourrait par ailleurs se jouer sur le terrain de l’opinion publique, rappelle de son côté Thierry Giasson, professeur en communication politique à l’Université Laval.

Après les chambardements imposés par la pandémie, les syndiqués des réseaux de la santé et de l’éducation «semblent l’emporter présentement» sur le plan de la communication publique, bénéficiant «d’appuis relativement importants dans la population», avance-t-il prudemment.

Le niveau de satisfaction du gouvernement Legault est par ailleurs en baisse, ce qui représente une «carte maîtresse pour les syndicats», ajoute-t-il.

Mais chaque journée de grève supplémentaire pourrait aussi faire pencher l’opinion publique dans le camp du gouvernement Legault, prévient M. Giasson.

Québec a toutefois aussi intérêt à en arriver à une solution négociée, ajoute cet expert, surtout après avoir répété à maintes reprises que l’éducation demeurait «sa grande priorité».

Quelles écoles seront fermées en raison de la grève la semaine prochaine?

21, 22 et 23 novembre

Toutes les écoles publiques primaires et secondaires

Grève ponctuelle du Front commun, qui représente la vaste majorité du personnel scolaire dont 60% des enseignants de la province

À partir du 23 novembre

40% des écoles publiques primaires et secondaires

Grève générale illimité de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représente 40% des profs de la province

Voici les régions et centres de services scolaires touchés par la grève de la FAE:

Région de Montréal (Montréal, Pointe-de-l’Île, Marguerite-Bourgeoys, Laval)

Région de Québec (Capitale et Premières-Seigneuries)

Région de l’Outaouais (Portages-de-l’Outaouais, Draveurs, Cœur-des-Vallées)

Région de la Montérégie et des Laurentides (Trois-Lacs, Val-des-Cerfs, Mille-Îles)