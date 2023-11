Une jeunesse endettée, privée de son avenir. Mais la faute à qui?

On s’inquiète avec raison de l’endettement de la jeune génération. Le Journal nous rappelait ainsi ces derniers jours que les faillites explosent chez les 18-34 ans.

C’est une information révélatrice de tendances sociologiques graves.

La première est assurément sa mauvaise éducation financière et économique. En un mot, les 18-34 ne savent pas gérer leur argent.

Désirs

Mais on trouve derrière cela un problème plus profond: une capacité de plus en plus limitée à contenir ou à maîtriser ses désirs.

En un mot: les mécanismes culturels et sociologiques qui permettaient traditionnellement d’encadrer les passions et pulsions des uns et des autres, auxquelles il est si facile de céder quand on dispose d’une carte de crédit permettant de reporter les conséquences de ses choix au lendemain.

Alors on consomme, on consomme encore, on consomme encore plus, mais un jour, on frappe un mur.

Et on le frappe paradoxalement au moment où on voudrait entrer dans l’âge adulte, et commencer à se construire au-delà des réflexes et habitudes propres à l’adolescence.

On verra dans ce comportement autodestructeur inconscient de l’être l’héritage de l’idéologie de «l’authenticité» héritée de la fin des années 1960 partout en Occident.

Il fallait «jouir sans entraves».

Il fallait se débarrasser de toutes les normes culturelles traditionnelles, comme le sens de l’épargne, une certaine prudence, ou encore la capacité à distinguer les besoins essentiels et les besoins secondaires.

L’individu devait s’interdire toute retenue.

Il devait vivre dans un présent perpétuel.

Autodestruction

On découvre aujourd’hui que cette manière de voir le monde conduit l’homme à sa perte, et le soumet à toutes les manipulations publicitaires ou idéologiques imaginables.

Il ne sait plus se défendre contre ceux qui excitent son désir de consommer.

De ce point de vue, l’éducation financière passera d’abord par celle des désirs.

Cela n’ira pas de soi.