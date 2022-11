Une transition énergétique en route vers le succès

À Hydro-Québec, la transition énergétique est bel et bien en marche! Lancée au printemps 2021, l’initiative Énergie en commun a permis de mieux comprendre les préoccupations et les priorités des Québécoises et des Québécois en ce qui a trait à l’avenir énergétique de la province.

Pour mettre en chantier cet avenir énergétique auquel on rêve et alimenter la transition énergétique, il fallait un plan. Et ce plan, Hydro-Québec l’a bâti en grande partie avec les idées de la population, consultée dans toutes les régions du Québec, au sujet de trois grands chantiers de la transition énergétique: l’économie verte, la mobilité durable et la consommation responsable d’énergie. Au total, ce sont plus de 26 000 personnes qui ont participé à cette grande consultation, et plus de 15 000 idées qui ont été recueillies!

Vers le Québec de demain

La transition énergétique, soit l’ensemble des transformations visant à réduire l’impact environnemental, que ce soit en matière de production, de distribution ou de consommation d’énergie, est nécessaire pour rendre le monde de demain encore plus vert, plus propre et plus respectueux de l’environnement.

Ces dernières années, la capacité de production des centrales, combinée aux autres sources d’approvisionnement, était supérieure aux besoins. Hydro-Québec disposait alors d’une marge de manœuvre substantielle pour alimenter le développement économique du Québec et maximiser sa contribution en vendant à prix avantageux d’importantes quantités d’électricité dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Pour décarboner l’économie, le Québec a lancé un vaste projet d’électrification, ce qui entraînera de nouveaux besoins et une croissance de la demande en électricité. C’est pourquoi Hydro-Québec doit dès maintenant privilégier les usages qui donneront de la valeur ajoutée pour le Québec, et ensemble, nous devrons allier nos efforts pour consommer de façon responsable notre énergie.

Les prochaines années seront déterminantes

La transition énergétique nécessitera plus d’énergie. Alors, le Québec aura besoin de nouveaux approvisionnements en énergie dès 2027. Et durant l’hiver 2026-2027, les spécialistes estiment que le Québec devra combler un déficit d’approvisionnements en puissance. À ce chapitre, des appels d’offres visant à répondre à ces besoins sont déjà annoncés.

Après plusieurs années de ventes records d’énergie sur l’ensemble de ses marchés, le resserrement des bilans d’Hydro-Québec l’incitera à concentrer ses efforts sur la maximisation de la valeur de son énergie propre.

Ses priorités consisteront donc à distribuer et à vendre d’importantes quantités d’énergie, mais aussi à maximiser la valeur de l’énergie pour compenser la hausse de la demande d’électricité verte.

Comme le Québec vise la carboneutralité d’ici 2050, l’enjeu est d’autant plus crucial. Pour y parvenir, plus de 100 térawattheures additionnels d’électricité́ propre seront requis. C’est plus de la moitié de la capacité actuelle d’Hydro-Québec!

Des investissements en infrastructures

Le réseau électrique actuel est principalement unidirectionnel, c’est-à-dire que l’électricité produite par les centrales est acheminée vers les clients. Bientôt, ces systèmes vont intégrer de nouvelles ressources énergétiques et de nouvelles technologies pour que cette même clientèle puisse non seulement recevoir de l’énergie, mais également en injecter dans le réseau.

C’est bien connu, le patrimoine hydroélectrique du Québec contribue à maintenir les coûts de l’électricité à un niveau bas et stable. Les nouveaux approvisionnements en électricité destinés à répondre à la croissance de la demande vont s’accompagner d’une série de nouveaux investissements.

Comme ceux-ci visent à renforcer le réseau et à accueillir la demande supplémentaire, ils seront considérables, d’autant plus que plusieurs actifs d’Hydro-Québec devront être remplacés ou modernisés. De plus, une meilleure consommation d’énergie grâce à des mesures d’efficacité énergétique, par exemple, diminuera les impacts de la transition.

Dans cette perspective, Hydro-Québec va contribuer à la transition énergétique en amorçant un nouveau cycle d’investissements majeurs pour brancher le Québec sur l’avenir. Explorez les bienfaits de la transition énergétique. Voyez comment y participer en mettant tous notre énergie en commun!