Vegas: du sexe gratuit pour les pilotes de Formule 1

Le cirque de la Formule 1 débarque à Vegas cette semaine et les pilotes auront droit à un traitement plus que VIP dans l’un des bordels de «Sin City».

Les travailleuses du sexe Alice Little et Addison Gray, qui œuvrent au fameux «Chicken Ranch brothel», ont indiqué à TMZ offrir des séances individuelles spéciales à tous les chauffeurs de monoplace.

«C’est la fièvre de la F1 à Las Vegas ce mois-ci et nous sommes tous excités pour ce grand événement», a affirmé Little.

«Tout pilote qui souhaite faire battre son cœur en célébrant la F1 avec moi ou Addison aura droit à un coït 100% gratuit», a-t-elle ajouté.

Ce ne sont pas seulement les pilotes qui obtiendront un rabais, puisque les deux femmes ont décidé d’offrir leurs services à 50% du prix habituellement à tous ceux qui seront à Vegas pour le week-end.

«Notre rabais n'est pas seulement un geste d'amour pour la F1: c'est une invitation pour les amateurs à se réjouir d'une expérience où le charme est célébré et non mis à l'écart, a déclaré Little. Dans notre monde, la séduction n'est pas interdite; c'est la vedette du spectacle!»

La F1 est de retour à Vegas pour la première fois depuis 1982. Il s’agira du troisième Grand Prix tenu aux États-Unis cette saison, ce qui est aussi une première en 41 ans.