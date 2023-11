Voici ce que Patrick Mahomes fait subir à ses bobettes

La recette du succès du quart-arrière Patrick Mahomes se retrouve peut-être dans ses superstitions, notamment au niveau de ses sous-vêtements.

Le joueur des Chiefs de Kansas City, un double gagnant du Super Bowl, a confirmé lundi soir la rumeur comme quoi il porterait les mêmes dessous de couleur rouge depuis des années, chaque jour de match.

«Mon épouse, Brittany, me les a donnés. Je dois les porter. Je les ai portés durant ma première saison et elle a été plutôt bonne. Je ne les porte que les jours de matchs, alors ils ne sont pas trop usés. Ils ne sont pas dégoutants, je les lave une fois de temps en temps», a expliqué Mahomes aux anciens quarts Eli et Peyton Manning, sur les ondes du réseau ESPN.

«Si nous traversons une série de victoires, je ne peux pas les laver. Je dois continuer. Tant que nous gagnons des matchs, je vais poursuivre mes superstitions», a ajouté l’athlète de 28 ans.

Cette saison, les Chiefs ont remporté sept de leurs neuf rencontres et ont réussi une série de six gains. Les tours dans la laveuse ont dû être rares...

Avec son salaire annuel de plus de 50 millions $, Mahomes pourrait se payer toutes les bobettes rouges dont il a envie, mais sa paire porte-bonheur est dotée d’une valeur sentimentale. Ce n’est certainement pas l’entraîneur-chef Andy Reid et ses hommes qui s’en plaindront, à moins que l’odeur de victoire devienne insupportable.