Chaque année, au Québec, plus de 50 000 hospitalisations ont lieu dans l'un des quatre grands centres spécialisés en pédiatrie, ou dans les hôpitaux régionaux. Devant ce constat, la question se pose: comment pouvons-nous leur venir en aide?

Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir, car chaque don fait à Opération Enfant Soleil permet aux équipes médicales de soigner et aide les enfants à grandir en santé. Le pouvoir se trouve entre nos mains!

Le pouvoir d’aider

Crédit photo: Ladislas Kadyszewski

L’impuissance est un sentiment dévastateur que vivent les proches d’un enfant malade, qui aimeraient tant pouvoir l’aider et apaiser ses souffrances. En devenant partenaire, donateur ou bénévole, chaque personne a le pouvoir de changer le cours d’une vie.

L’impact de la générosité ne dépend ni des moyens financiers ni de l’emploi du temps de chacun. Lorsqu’ils sont mis bout à bout, les efforts collectifs forment une chaîne de solidarité derrière chaque enfant malade, permettant ainsi d’accroître l’accès aux soins de santé de qualité et de proximité.

Les initiatives de chaque personne méritent d’être soulignées. Que ce soit grâce aux grands-parents qui font un don au Téléthon Opération Enfant Soleil, à une amie de la famille qui participe à la levée de fonds de sa région ou au professeur à l’école qui contribue à la cause tous les mois depuis qu’il est devenu Parent Soleil, chaque donateur est un acteur de changements sociaux.

Le pouvoir de soigner

Dr Al Ali et Wulf, 4 ans, rencontrés lors d’une visite d’Opération Enfant Soleil dans l’un des grands centres pédiatriques de Montréal | Crédit photo : Ladislas Kadyszewski

Grâce aux dons amassés par tous ceux qui s’impliquent année après année pour la cause, Opération Enfant Soleil peut redonner aux centres hospitaliers et aux organismes de la province, permettant ainsi de soutenir le personnel de la santé dans leur mission d’offrir les meilleurs soins aux enfants aux quatre coins du Québec.

Au fil des ans, les donateurs ont contribué à la réalisation de projets qui changent le parcours de centaines de vies, en permettant de financer l’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie, l’aménagement d’environnements confortables pour accueillir les enfants et leurs familles, l’accessibilité des soins partout en région ainsi que la mise en place de programmes de recherche novateurs.

Chaque année, ce sont plus d’une centaine de projets qui sont réalisés dans les grands centres pédiatriques de la province ainsi que dans les hôpitaux et les organismes régionaux qui permettent de soigner les petits près de leur famille, et de leurs amis.

«Les octrois d’Opération Enfant Soleil nous amènent beaucoup d’équipements à la fine pointe, nous permettent de garder nos enfants en région, d’avoir les familles réunies en région et de donner des soins sécuritaires. C’est un partenaire idéal et on est très heureux de les avoir dans notre vie et dans nos soins à donner.» - Nathalie Leblanc, Chef de service unité mère-enfant à l’Hôpital de Rouyn-Noranda.

Le pouvoir de grandir

Chloé, Enfant Soleil de l’Estrie, peut maintenant compter sur la Clinique d’immunothérapie orale financée par Opération Enfant Soleil | Crédit photo : Opération Enfant Soleil

Peu importe qui nous sommes, d’où nous venons et ce que nous réalisons, nous sommes tous portés par la même volonté: celle de voir nos enfants s’épanouir. C’est justement ce que fait Opération Enfant Soleil en posant des gestes concrets pour que nos tout-petits puissent devenir grands.

C’est le cas de Chloé, 5 ans, dont les allergies ont failli lui coûter la vie, mais qui peut maintenant compter sur la Clinique d’immunothérapie orale (CITO) à quelques minutes de chez elle. La clinique, financée à 100% par Opération Enfant Soleil, permet de traiter, les enfants ayant des allergies alimentaires par désensibilisation. Ce type de traitement nécessite plusieurs rencontres, d'où l'importance que ce soit proche de la maison, tant pour Chloé que pour toute sa famille.

Opération Enfant Soleil assure une présence rassurante à toutes les étapes du parcours de soin des enfants, incluant la prévention. Elle soigne autant les maladies graves que bénignes afin que tous les enfants puissent grandir sous nos yeux.

Grâce à la force d’Opération Enfant Soleil, vous avez le pouvoir d’aider, de soigner et de voir grandir les enfants! Découvrez l'impact de votre générosité en cliquant ici.