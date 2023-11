Washington et Londres prennent des sanctions communes contre le Hamas

Les États-Unis ont annoncé mardi une nouvelle série de sanctions, prises en coordination avec le Royaume-Uni, contre des responsables du Hamas et des personnes affiliées, notamment un responsable du Jihad islamique palestinien.

• À lire aussi: Une militante pour la paix canado-israélienne tuée par le Hamas

• À lire aussi: Guerre Israël-Hamas: la désinformation est «hors de contrôle»

Il s'agit de la troisième salve de sanctions américaines contre le Hamas depuis le début du conflit le 7 octobre.

Ces sanctions visent «les principaux responsables du Hamas et les mécanismes par lesquels l'Iran apporte son soutien au Hamas et au Jihad islamique palestinien», selon un communiqué du Trésor américain. Le Jihad islamique participe au côté du Hamas aux combats en cours à Gaza contre les soldats israéliens.

«Le soutien de l'Iran, principalement par l'intermédiaire du Corps des gardiens de la Révolution islamique, permet au Hamas et au Jihad islamique palestinien de mener des activités terroristes, notamment par le transfert de fonds et la fourniture d'armes et d'entraînement opérationnel», a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans un communiqué.

Parmi les personnes visées par les sanctions figurent le représentant du Jihad islamique palestinien en Iran, Nasser Abou Sharif, un dirigeant du Jihad islamique palestinien, Akram al-Ajouri, ainsi qu'une société de change basée au Liban, Nabil Chouman & Co, accusée d'effectuer des transferts entre le Hamas et Téhéran.

Selon le Trésor, les avoirs mondiaux du Hamas sont estimés à des centaines de millions de dollars.

«Les États-Unis continueront à travailler avec leurs partenaires, y compris le Royaume-Uni, pour empêcher le Hamas de collecter et d'utiliser des fonds pour commettre ses atrocités», a déclaré Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, dans un communiqué.

L'attaque du Hamas a fait environ 1 200 morts du côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre. Le Hamas a par ailleurs enlevé quelque 240 otages. Depuis l'attaque, environ 11 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans l'offensive de représailles d'Israël, selon les autorités sanitaires de Gaza.