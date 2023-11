CATUDAL, Jacques A.



À Montréal, le samedi 11 novembre 2023, est décédé à l'âge de 98 ans, monsieur Jacques A. Catudal, époux de feu Rita Vilandré.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Susanne) et Anne-Marie, son petit-fils Sébastien (Catherine), son arrière-petite-fille Léa, son frère Michel (Francine), la fille de Susanne, Mélanie et ses enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi 25 novembre 2023, à 9h30, en l'église Saint-Louis-de-Montfort, située au 635, boul. des Laurentides, Laval, H7G 1V7. L'inhumation aura lieu au cimetière Le Repos Saint-Repos d'Assise.