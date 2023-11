PARISÉ, Adrien



À Terrebonne, le 8 novembre 2023 est décédé à l'âge de 89 ans, M. Adrien Parisé, époux de feu Mme Réjeanne Morin.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Denis) et Bruno (Josée), ses petits-enfants, Olivier, Simon et Maude, son arrière-petite-fille Emma, ses frères et soeurs ainsi que ses nièces et neveux.La famille recevra les condoléances à Les Espaces Memoria, au 438, rue Notre-Dame, Repentignyle samedi 18 novembre 2023 de 11h à 15h. Une cérémonie suivra à 15h.