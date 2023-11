ROUSSEAU, Lévis



À Châteauguay, le 11 novembre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Lévis Rousseau, époux de feu Jeanne Tanguay.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Clémence), Francine (André) et Nicole (Claude), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 novembre 2023 de 13h à 15h30 au complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 15h30.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Châteauguay pour leur soutien et les bons soins prodigués.